У Гораждевцу скинута застава Србије са споменика посвећеном жртвама НАТО бомбардовања

21.08.2025. 21:30 21:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

ГОРАЖДЕВАЦ: У Гораждевцу је данас поново скинута застава Србије са спомен-обележја посвећеног жртвама НАТО бомбардовања 1999. године, преноси Радио Гораждевац.

Редакцији тог српског медија на АП Косову и Метохији данас поподне се јавило неколико грађана који су приметили да је застава исечена оштрим предметом. 

На питање новинара да ли су случај пријавили полицији, грађани су казали да нису, јер је застава и раније скидана, а починиоци никада нису пронађени.

Српска застава са спомен обележја посвећеног жртвама НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године била је више пута на мети непознатих нападача, а ове године она је скинута у јануару, након чега је поново окачена.

Гораждевац и српска обележја у том месту била су и раније мета напада заснованих на етничкој основи на АП Косову и Метохији, а један од најтрагичнијих у том месту догодио се 13. августа 2003. године када су непознати нападачи пуцали из аутоматског оружја српску децу, која се купала у реци Бистрици. 

Тада су у нападу убијена двојица српских младића, Иван Јововић (19) и Панта Дакић (12), док је четворо деце рањено.

срби на ким косово и метохија гораждевац
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
