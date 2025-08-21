РУСИЈА ОСТАЈЕ БЕЗ ВОЗАЧА До 2050. половину транспортних возила неће имати ко да вози! ЕВО КАКВО ЈЕ РЕШЕЊЕ НА ПОМОЛУ
МОСКВА: Министарство саобраћаја Русије очекује да ће половина свих транспортних средстава бити без возача до 2050. године, изјавио је данас заменик министра саобраћаја Владимир Потешкин.
Он је напоменуо да се тренутно ради на изналажењу решења за тај изазов, пренео је ТАСС.
„Око деведесет камиона без возача тренутно превози терет на путевима“, рекао је Потешкин.
Према његовим речима, такви камиони се конкретно користе на аутопутевима Дон, Нева и на Централном кружном путу, а у плану је да почну да се крећу и аутопутем М-12 Исток.
„До данас су ова моторна возила већ прешла више од шест милиона километара“, нагласио је заменик министра.
Он наводи да, што се тиче даљег побољшања, треба достићи „пети ниво аутономије, када ће возила путовати потпуно без возача“.
„Сада припремамо регулаторну базу за овај случај и прилагођавамо путну мрежу таквој ситуацији“, додао је Потешкин.