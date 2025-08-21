heavy intensity rain
26°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АМЕРИКА БЕЛЕЖИ НЕГАТИВАН ТРЕНД: Упадљиво повећан број почетних захтева за накнаду за незапосленост

21.08.2025. 21:56 21:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

ВАШИНГТОН: Број почетних захтева за накнаду за незапосленост у Сједињеним Америчким Државама упадљиво је повећан у другој недељи августа за 11.000 у односу на претходну недељу, на 225.000, објавило је данас Министарство рада САД.

То је највећи број захтева у последњих осам недеља, пренео је Трејдинг економикс.

У међувремену, број неизмирених захтева за незапосленост порастао је за око 30.000 на 1.972.000 у првој недељи августа, што је изнад очекиваних 1.960.000 и највећа је вредност од краја 2021. године. 

Овакви резултати спадају у ретке податке који одражавају слабљење америчког тржишту рада, погоршаном због смањене активношти запошљавања услед све већег броја континуираних захтева за накнаду за незапосленост.

сједињене америчке државе незапослени
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај