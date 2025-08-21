АМЕРИКА БЕЛЕЖИ НЕГАТИВАН ТРЕНД: Упадљиво повећан број почетних захтева за накнаду за незапосленост
21.08.2025. 21:56 21:58
ВАШИНГТОН: Број почетних захтева за накнаду за незапосленост у Сједињеним Америчким Државама упадљиво је повећан у другој недељи августа за 11.000 у односу на претходну недељу, на 225.000, објавило је данас Министарство рада САД.
То је највећи број захтева у последњих осам недеља, пренео је Трејдинг економикс.
У међувремену, број неизмирених захтева за незапосленост порастао је за око 30.000 на 1.972.000 у првој недељи августа, што је изнад очекиваних 1.960.000 и највећа је вредност од краја 2021. године.
Овакви резултати спадају у ретке податке који одражавају слабљење америчког тржишту рада, погоршаном због смањене активношти запошљавања услед све већег броја континуираних захтева за накнаду за незапосленост.