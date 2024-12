УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА Нашли ручно рађени пиштољ и МАНИФЕСТ ПРОТИВ ЗДРАВСТВЕНИХ КОМПАНИЈА

Она је рекла да је код Манђонеа пронађен ручно направљен пиштољ са пригушивачем која одговара оружју којим је пуцано на Томпсона, пренео је Ројтерс.

Њујорк тајмс је претходно објавио да је полиција привела мушкарца осумњиченог за убиство Томпсона код којег је пронашла манифест у којем се критикују здравствене компаније због стављања профита изнад бриге о здрављу пацијената.

Неколико медија је објавило да су истражитељи данас испитивали осумњиченог мушкарца у централној Пенсилванији у вези са прошлонедељним убиством Томпсона.

Истражитељи су добили дојаву о осумњиченом након што је запослени у Мекдоналдсу у Алтуни приметио да личи на мушкарца кога су снимиле надзорне камере у близини места убиства, јавио је Си-Ен-Ен.

Америчка телевизијска мрежа наводи да је полиција код осумњиченог пронашла пиштољ, пригушивач и фалсификоване личне карте.

У једној од личних карти било је исто име које је осумњичени користио када се пријављивао у хостелу на Менхетну пре него што је извршен напад, наводи Си-Ен-Ен.

Градоначелник Њујорка Ерик Адамс изјавио је у суботу да је идентификован осумњичени за убиство Томпсона, објавио је Њујорк пост.

Томпсон (50), који је постао извршни директор за осигурање у Унитед Хеалтх-у у априлу 2021. године, упуцан је у леђа у среду у циљаном нападу маскираног нападача, саопштила је полиција.

Убиство се догодило непосредно пре годишње конференције инвеститора компаније у хотелу Хилтон на Шестој авенији у Њујорку.

Полиција наводи да је нападач побегао на електричном бициклу након напада.



#LuigiMangione was found with a:



-Similar gun, but completely different than the one used to kill #BrianThompson

- Fake ID, but unsure if it’s the same fake ID that was used at the hostel

- Similar, but completely different neck warmer/mask



🤔How are these all the same person? pic.twitter.com/z1CtxBRGqB

— ⚫️ (@BrokeButBarking) December 10, 2024