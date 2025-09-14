heavy intensity rain
Нови Сад
Уштеде на НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама

Фото: Промо/ НИС

Компанија НИС обезбедила је за своје потрошаче попусте на премијум G-Drive горивa који ће трајати до 12. октобра.

Сви  који сврате на неку од НИС Петрол и Гаспром бензинских станица за време трајања акције биће у могућности да наточе било коју врсту G-Drive горива по нижој цени и на тај начин уштеде 10 динара по литру горива. 

Поред овог попуста, сви чланови „Са нама на путу“ програма лојалности добијају и редовне бонус поене, а самим тим остварују и додатне уштеде.

Кључне информације:

  • Нова акција компаније НИС на свим НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама

  • Уштеда од 10 динара по литру  на премијум G-Drive горива

  • Уз попуст у оквиру акције, чланови „Са нама на путу“ програма лојалности добијају и редовне бонус поене

G-Drive премијум гориво компаније НИС производи се према највишим технолошким стандардима у Рафинерији нафте Панчево и садржи активне компоненте које омогућавају ефикаснији рад мотора и унапређују његове перформансе. Овом акцијом компанија НИС жели да награди своје верне потрошаче и омогући им да по повољнијим ценама користе гориво врхунског квалитета.

 

