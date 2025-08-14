ЧЕТИРИ ВЕЧЕРИ МУЗИКЕ И ИГРЕ
БЕЧЕЈ ПОНОВО СВЕТСКА ПРЕСТОНИЦА ФОЛКЛОРА! Јубиларни фестивал окупиће више од 400 уметника из 12 земаља
БЕЧЕЈ – Председник општине Бечеј др Вук Радојевић свечано је отворио јубиларни 10. по реду међународни фестивал фоклора „Бечеј фолк фест“који КУД „Ђидо“ организује под покровитељством CIOFF-а и УНЕСКА, уз подршку Општине Бечеј.
Учесници овогодишњег фестивала долазе из 10 иностраних земаља – Бразила, Аргентине, Кипра, Италије, Русије, Мексика, Мађарске, Бугарске, Босне и Херцеговине, Румуније и из Србије. Током четири фестивалске вечери наступиће више од 400 фолклораша, а Бечеј ће и овог августа бити светска престоница културе.
„Општина Бечеј је препознала значај ове манифестације и њеног одржавања у Бечеју, због чега је сваке године подржавамо и тако ће бити и у будуће. Заиста је дивно видети оволики број наших суграђана и драгих гостију. Ово је година јубилеја. Не само 10 година „Бечеј фолк феста“, већ и 45 година постојања КУД „Ђидо“, али исто тако желим да споменем главног и одговорног „кривца“ уметничког руководиоца Горана Думановића који је уназад 39 година, уз све остале сараднике, допринео развоју „Ђида“. Ми као Бечејци треба да будемо поносни на то што имамо прилику да угостимо и да будемо домаћини бројним ансамблима на фестивалу“, истакао је др Вук Радојевић.
До сада је наш Бечеј био домаћин играчима и уметницима из 27 држава, који су током десет година трајања „Бечеј фолк феста“ наступали у нашем граду, додао је он и пожелео суграђанима да уживају у предстојећим данима и концертима, а гостима пријатан боравак и да се осећају као код куће.
Дефиле учесника сваке вечери почиње у 19 сати и 30 минута, а концерт сат времена касније у 20:30.