БОГАТ ПРОГРАМ ТЕМЕРИН ФИЛМ ФЕСТА Регионална филмска остварења под слоганом "Кадар који се памти" од 12. до 14 септембра
Друго издање „Темерин Филм Феста” биће одржано од 12. до 14. септембра под слоганом „Кадар који се памти“, а регионална филмска остварења, музички програм и пратећи садржаји биће реализовани у КЦ „Лукијан Мушицки“.
Фестивал ће бити отворен у петак, у 19 сати, свечаном церемонијом и пројекцијом историјске драме „Седеф магла“. Вече се наставља музичким програмом трибуте бенда – „The Quarantinos”, који ће на летњој сцени КЦ донети енергију и музику инспирисану култним филмовима Квентина Тарантина.
Другог дана фестивала, у оквиру ревијалног програма, припремљена је пројекција синхронизованог анимираног филма за децу „Клинци каубојци“. У улози такмичарских остварења наћи ће се филм „Дражен“, емотивна прича о кошаркашкој легенди, затим „78 дана“, који доноси интимну причу о одрастању током бомбардовања 1999. године. Такође, биће приказан нови психолошки трилер „Тапија“.
Последњег дана фестивала биће приказани студентски филмови „Позив“, „Река“ и „Деца не плаћају“, у сарадњи са Академијом уметности Нови Сад, а публика ће имати прилике да погледа још једно такмичарско остварење, филм редитеља Желимира Жилника, „Реституција, или, сан и јава старе гарде“. Фестивал ће бити затворен пројекцијом култног класика Душана Ковачевића „Професионалац“. Поред филмских пројекција, у суботу, 13. септембра биће отворена изложба филмских плаката „Златне палме“ у 17.50 сати у Галерији КЦ. Ова изузетна поставка представља омаж врхунцу светске кинематографије, доносећи избор оригиналних постера награђених филмова. Ликовна радионица за децу узраста од пет до 10 година, на тему ликова из Дизнијевих филмова биће организована у недељу, 14. септембра у 12 сати.
Улазница за све такмичарске и ревијалне програме износи симболичних 150 динара, а пратећи програми су бесплатни. Као и лане, „Темерин филм фест” остаје веран племенитој мисији, те ће сав приход од продаје улазница бити дониран у хуманитарне сврхе. Улазнице се купују на благајни Културног центра „Лукијан Мушицки“.
Фестивал организују Општина Темерин и Културни центар „Лукијан Мушицки“, уз подршку и суфинансирање Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.