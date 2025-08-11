clear sky
27°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРВЕНКА ДОБИЈА БИЦИКЛИСТИЧКУ СТАЗУ Завршени и нови тротоари и стаза поред канала који повезују ово насеље са Кулом

11.08.2025. 10:39 10:49
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
Коментари (0)
стаза
Фото: Општина Кула

Интензивно се ради на изградњи бициклистичке стазе, нових тротоара и нових прилаза кућама на главном путу у Црвенки.

Ово насељено место добило је неколико километара бициклистичке стазе којом ће бити спојено са Кулом, па ће тако грађани моћи да се возе дуж канала, а стаза ће много значити како грађанима који активно возе бицикле, тако и мајкама са децом, али и онима који посао обављају на бициклу, попут поштара. 

У наставку следи комплетна реконструкција пута, а планирано је да радови буду завршени следеће године.

– Када смо 2019. године изнели амбициозан план реконструкције пута од Врбаса до Куле и Сивца, са бициклистичким стазама дуж трасе и поред канала, то је деловало идеалистички. Данас видимо да се план приводии крају. Завршена је деоница Кула – Врбас, а креће реконструкција Кула – Сивац, која ће бити готова догодине. Паралелно се граде бициклистичке стазе и тротоари који спајају насеља, а у Црвенки су урађени нови тротоари и стаза поред канала која ће повезати Кулу и Црвенку. Радови превазилазе улагања у последњих 40 година – наводе из општине Кула. 

Осим реконструкције пута, тротоара и изградње бициклистичке стазе, на раскрсници код бензинске пумпе ,,Нис’’ правиће се нова семафоризована раксрсница, а која ће добити и трећу траку. Кроз две недеље радиће се мост према Крушчићу, а у плану је и реконструкција бензинске пумпе, чиме ће овај простор добити потпуно нови изглед.

црвенка бициклистичка стаза бицикл
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај