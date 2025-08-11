ЦРВЕНКА ДОБИЈА БИЦИКЛИСТИЧКУ СТАЗУ Завршени и нови тротоари и стаза поред канала који повезују ово насеље са Кулом
Интензивно се ради на изградњи бициклистичке стазе, нових тротоара и нових прилаза кућама на главном путу у Црвенки.
Ово насељено место добило је неколико километара бициклистичке стазе којом ће бити спојено са Кулом, па ће тако грађани моћи да се возе дуж канала, а стаза ће много значити како грађанима који активно возе бицикле, тако и мајкама са децом, али и онима који посао обављају на бициклу, попут поштара.
У наставку следи комплетна реконструкција пута, а планирано је да радови буду завршени следеће године.
– Када смо 2019. године изнели амбициозан план реконструкције пута од Врбаса до Куле и Сивца, са бициклистичким стазама дуж трасе и поред канала, то је деловало идеалистички. Данас видимо да се план приводии крају. Завршена је деоница Кула – Врбас, а креће реконструкција Кула – Сивац, која ће бити готова догодине. Паралелно се граде бициклистичке стазе и тротоари који спајају насеља, а у Црвенки су урађени нови тротоари и стаза поред канала која ће повезати Кулу и Црвенку. Радови превазилазе улагања у последњих 40 година – наводе из општине Кула.
Осим реконструкције пута, тротоара и изградње бициклистичке стазе, на раскрсници код бензинске пумпе ,,Нис’’ правиће се нова семафоризована раксрсница, а која ће добити и трећу траку. Кроз две недеље радиће се мост према Крушчићу, а у плану је и реконструкција бензинске пумпе, чиме ће овај простор добити потпуно нови изглед.