ДВА ДАНА ЧУВЕНОГ БАЧКОМОНОШТОРСКОГ „БОДРОГ ФЕСТА” Заједно тамбураши и рокери
СОМБОР: Бачки Моноштор ће данас и сутра бити домаћин „Бодрог феста 2025”, фестивала који слави храну, традицију и музику овог краја.
Догађај који је познат по свом богатом културном програму и гастрономској понуди, привлачи велики број посетилаца сваке године, па тако, током два дана фестивала, Бачки Моноштор посети више од 10.000 људи из земље и иностранства, који могу да пробају традиционална јела попут рибљег паприкаша, печене рибе, паприкаша од дивљачи, али и десерте по којима је Бачки Моноштор познат.
Првог дана наступаће музичари Тамбурашког састава „Равница“ и бенд „Таласна дужина“, док ће умеће справљања рибљег паприкаша показати учесници „Бодрошког котлића“. Другог дана свира сомборски рок бенд „Trilogy“ и звезде вечери „Тропико бенд“, а оба дана манифестације, на сеоским улицама биће изложени производи старих заната, ручни радови и други домаћи производи, карактеристични за овај крај и околину.
Као и претходних 20 година организатори Бодрог феста су Месна заједница Бачки Моноштор, УГ “Бодрог” и УГ “Подунав“, уз подршку Града Сомбора.
М. Мћ