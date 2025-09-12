ТЕМЕРИНЦИМА СЕ РЕШАВА ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ ПРОБЛЕМ! Покрајинска власт улаже 1,6 милијарди у ново постројење, биће чисте пијаће воде за око 45.000 становника!
Квалитет воде на територији Војводине деценијама није на задовољавајућем нивоу најчешће због геолошког састава тла, услед чега се бележи повећана концентарција мангана, амонијака, гвожђа, арсена, калијум-перманганат.
Како би решиле питање пијаће воде локалне самоуправе настоје да добију финансијска средства са виших нивоа власти за изградњу модерних фабрике воде. Једно од таквих постројења, чија изградња би требала да буде завршена до краја године, је у Темерину, на изворишту „Старо Ђурђево”, након чега ће наредних шест месеци бити тестирана вода како би фабрика у потпуности била пуштена у рад.
Изградили смо нови цевовод од изворишта „Старо Ђурђево” где ће бити Фабрика воде, до радне зоне осам која се налази уз улаз у Бачки Јарак из правца Новог Сада
(Младен Зец)
Изградњом новог постројења за пречишћавање бунарске воде, инвестиције која је вредна 1,6 милијарди динара, са постојећих 35 литара у секунди капацитет ће се подићи на 130 литара у секунди, што ће у будућности бити довољно да се задовоље потребе за водом око 45.000 становника темеринске општине. Фабрика је намењена целој територији локалне самоуправе, укључујући и радну зону, а модерна опрема ће уклонити пре свега арсен, амонијак и друге штетне елементе који се тренутно налазе на извориштима у водозахвату у зони Темерина. Пројектом је предвиђена изградња нових објеката укупне површине 2.984 квадратна метра, прикључне саобраћајнице са пешачким површинама и паркингом, као и остале припадајуће инфраструктуре.
– Градилиште фабрике воде је највеће на територији Темерина и то је инвестиција коју наша локална самоуправа никада не би могла сама да финасира, јер тај износ су скоро два изворна општинска буџета – рекао је председник Општине Темерин Младен Зец додавши да је динамика радова убрзана. -– За разлику од осталих општина, нећемо додатно градити мале фабрике по селима, јер је ново постројење пројектовано за више десетина хиљада становника. Паралелно радимо нове цевоводе, с обзиром на то да су старе цеви азбестне. Изградили смо нови цевовод од изворишта „Старо Ђурђево” где ће бити Фабрика воде, до радне зоне осам која се налази уз улаз у Бачки Јарак из правца Новог Сада. Сви су раније указивали на овај проблем, но нико се није латио посла јер је реч о веома супом и сложеном пројекту чија реализација изискује време. Приликом планирања рачунали да ће се Темерин ширити, те нисмо желели поново у будућности да имамо проблема са водом, па се из новог постројења може снабдевати 45.000 становника.
Пре изградње Фабрике воде стручњаци са Природно-математичог факултета у Новом Саду спровели су вишемесечну анализу преко пилот пројекта захваљујући којем су добијене смернице за избор технологије за постројење за пречишћавање бунарске воде. Тако је на изворишту „Старо Ђурђево” ће бити учетворостручен капацитет која гарантује квалитет воде. Наиме, извориште „Старо Ђурђево“, по својим хидрогеолошким својствима и физичко-хемијском квалитету сирове воде, као и по положају у односу на два највећа насеља у општини, сматра се најповољнијом за снабдевање.
Модерна опрема ће уклонити пре свега арсен, амонијак и друге штетне елементе који се тренутно налазе на извориштима у водозахвату у зони Темерина
Када је реч о контроли хигијенске исправности воде њу спроводи Институт за јавно здравље Војводине, на основу закљученог уговора у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, наведено је у извештају пословања ЈКП „Темерин” за прошлу годину .Контрола воде анализом (А обим) ради се два пута месечно на систему Темерин - Старо Ђурђево на три локације, на систему у Бачком Јарку као и на систему у Сиригу на две локације, док се испитивање квалитета воде на извору код Кадског купатила спроводи једном у току месеца, по налогу санитарне инспекције. Испитивање воде на присуство арсена се спроводи два пута годишње.
Геолошки састав тла
У равничарским крајевима, као што је Војводина, подземне воде се спорије обнављају, а тло слабије филтрира загађиваче него у кречњачки или планински региони. Што се тиче геолошког састава тла на територији Војводине доминирају лес, песак, глина и алувијални седименти, а тло је врло пропустљиво, што омогућава лако загађење подземних вода. Бележи се присуство природног арсена, гвожђа и мангана што утиче на лош квалитет пијаће воде. Арсен је природно присутан у дубљим слојевима тла, посебно у Банату и Срему и продире у подземне воде. Гвожђа и мангана такође има у већим концентрацијама, док је у многим деловима Војводине због калцијума и магнезијума вода „тврда”.
У сачињеним анализама Института за јавно здравље Војводине констатовано је и за 2023. годину да „су физичка и хемијска одступања од прописаних вредности као и повећане вредности наведених показатеља резултат геолошког састава тла и да се могу елеминисати само поступком пречишћавања воде, односно изградњом фабрике воде. На основу савремених стручних сазнања, утврђена физичко-хемијска одступања од прописаних вредности, не представљају опасност по здравље људи, али могу условити примедбе потрошача. Зато се препоручује пречишћавање, чији саставни део јесте и контролисана дезинфекција воде, испирање система и поновно утврђивање здравствене исправности узорака воде за пиће на основу ширег обима анализе, која би обухватила и утврђивање концентрације додатних показатеља”.