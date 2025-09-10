overcast clouds
НАЈСЛАЂА ТРКА БЕБА У СУБОТИЦИ Пузали до циља

10.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
С. И.
бебе
Фото: subotica.com

У оквиру манифестације 12. „Завичајни дани” ових дана одржана је и шеста „Конференција беба”.

На посебном полигону око 40 беба од неколико месеци до две године такмичило се у пузању, брзом испијању флашице и пресвлачењу. Нешто старији бојили су лик народног вође Светозара Милетића. Уз много забаве послата је важна порука да је породица изнад свега и да је највећа вредност нашег народа. 

Сваке године број пријављених малишана расте, што показује да Суботичани препознају вредност оваквих породичних окупљања која негују традицију и повезују генерације кроз заједничку забаву на градском тргу.

