НАУЧИТЕ ДА ИЗРАЂУЈЕТЕ ЧУВЕНЕ СТАПАРСКЕ ЋИЛИМЕ Организована тромесечна радионица

07.09.2025. 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо
ружа
Фото: youtube printscreen/Udruženje turističkih novinara

Удружење жена „Стапарска ружа“ организује тромесечну едукативну радионицу намењену деци и младима како би научили и стекли вештине у вези са стапарским ћилимарством, који је пре девет година уписан у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

Радионице ће се одвијати сваког радног дана од 16 до 20 часова, у просторијама Удружења жена у Стапару.

Програм се реализује у склопу пројекта финансираног од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, а више информација доступно је на званичној Facebook страници удружења на линку у прилогу:

https://www.facebook.com/mira.kovacev.1/

Војводина уживо

стапарска ружа удружење жена ћилим
Војводина Бачка
