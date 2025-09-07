НАУЧИТЕ ДА ИЗРАЂУЈЕТЕ ЧУВЕНЕ СТАПАРСКЕ ЋИЛИМЕ Организована тромесечна радионица
07.09.2025. 18:00 18:07
Удружење жена „Стапарска ружа“ организује тромесечну едукативну радионицу намењену деци и младима како би научили и стекли вештине у вези са стапарским ћилимарством, који је пре девет година уписан у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.
Радионице ће се одвијати сваког радног дана од 16 до 20 часова, у просторијама Удружења жена у Стапару.
Програм се реализује у склопу пројекта финансираног од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, а више информација доступно је на званичној Facebook страници удружења на линку у прилогу:
https://www.facebook.com/mira.kovacev.1/