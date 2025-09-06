НОВА ЦРВЕНКА СЛАВИ 102. ГОДИШЊИЦУ СЕЛА Сведочанство жеље колониста да означе порекло својих предака и њихову историјску улогу
Најмање село у кулској општини Нова Црвенка обележиће 102. годишњицу од настанка 15. септембра, баш на Дан српског јединства, слободе и националне заставе, када ће у центру код споменика Солунским добровољцима бити полагање венаца и опело, а потом и симболично дружење уз пригодну приредбу у оближњем Дому културе.
Оно што овогодишњу прославу разликује од претходних јесте то што ће се мештани и гости окупити на тазе реновираном тргу у центру, где се налазе споменик, иначе рад вајара Јована Солдатовића, и црквени звоник код ког се одржавају верски обреди.
– На иницијативу Богдана Шекарића и мене успели смо да реновирамо звоно које је било поприлично девастирано, споменик добровољцима је сређен, а направљен је и нови прилаз – каже Владимир Козар Бата, додајући да је све реализовано уз подршку Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Општине Кула и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Према речима Шекарића, звоник представља јединствено културно место, будући да село нема цркву, док споменик добровољцу има меморијалне вредности као сведочанство жеље колониста да означе порекло својих предака и њихову историјску улогу. А све заједно посебно ће заблистати на Дан села, када ће Нова Црвенка постати центар обележавања и поштовања свих који су допринели изградњи и воздизању овог бачког места.