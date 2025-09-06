clear sky
НОВА ЦРВЕНКА СЛАВИ 102. ГОДИШЊИЦУ СЕЛА Сведочанство жеље колониста да означе порекло својих предака и њихову историјску улогу

06.09.2025. 14:34 14:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
споменик
Фото: Покрајински завод за заштиту споменика културе

Најмање село у кулској општини Нова Црвенка обележиће 102. годишњицу од настанка 15. септембра, баш на Дан српског јединства, слободе и националне заставе, када ће у центру код споменика Солунским добровољцима бити полагање венаца и опело, а потом и симболично дружење уз пригодну приредбу у оближњем Дому културе.   

Оно што овогодишњу прославу разликује од претходних јесте то што ће се мештани и гости окупити на тазе реновираном тргу у центру, где се налазе споменик, иначе рад вајара Јована Солдатовића, и црквени звоник код ког се одржавају верски обреди.

– На иницијативу Богдана Шекарића и мене успели смо да реновирамо звоно које је било поприлично девастирано, споменик добровољцима је сређен, а направљен је и нови прилаз – каже Владимир Козар Бата, додајући да је све реализовано уз подршку Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Општине Кула и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

црвенка
Фото: Покрајински завод за заштиту споменика културе

Према речима Шекарића, звоник представља јединствено културно место, будући да село нема цркву, док споменик добровољцу има меморијалне вредности као сведочанство жеље колониста да означе порекло својих предака и њихову историјску улогу. А све заједно посебно ће заблистати на Дан села, када ће Нова Црвенка постати центар обележавања и поштовања свих који су допринели изградњи и воздизању овог бачког места.
 

црвенка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
