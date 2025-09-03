clear sky
25°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБУКА НЕПЛИВАЧA У КАЊИЖИ 70 малишана за десет дана савладало технике пливања

03.09.2025. 10:38 10:47
Пише:
Убава Приселац
Извор:
Дневник / М. Митровић
Коментари (0)
базен
Фото: Pixabay.com

Спортско удружење „Шарк“ током лета организовало је школу пливања у базену на кањишком „Штранду“, на коју се сваке године пријави велики број деце.

Тако је ове сезоне, у две смене, десетодневну обуку прошло 70 непливача узраста од пет до 18 година, уз ангажовање четири тренера.

Председник и тренер СУ „Шарк“ Енис Бехаровић истакао је да је циљ школе пливања да се полазници обуче да буду безбедни на води, било да је у питању базен, река, језеро или море. Како каже, пливање је између осталог битно и због развоја, социјализације...

непливачи обука
Извор:
Дневник / М. Митровић
Пише:
Убава Приселац
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај