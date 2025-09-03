ОБУКА НЕПЛИВАЧA У КАЊИЖИ 70 малишана за десет дана савладало технике пливања
03.09.2025. 10:38 10:47
Спортско удружење „Шарк“ током лета организовало је школу пливања у базену на кањишком „Штранду“, на коју се сваке године пријави велики број деце.
Тако је ове сезоне, у две смене, десетодневну обуку прошло 70 непливача узраста од пет до 18 година, уз ангажовање четири тренера.
Председник и тренер СУ „Шарк“ Енис Бехаровић истакао је да је циљ школе пливања да се полазници обуче да буду безбедни на води, било да је у питању базен, река, језеро или море. Како каже, пливање је између осталог битно и због развоја, социјализације...