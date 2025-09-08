ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА „СРБОБРАНСКА БРАЗДА" Превртач „John Deer” показао како се оре, за трен ока плане једно јутро земље
Дубоко је заорана прва јесења бразда, што је предуслов за добру и плодну годину, а овај, по свему судећи, најважнији чин у пољопривреди, реализован је у оквиру 26. „Србобранске бразде”.
Дефиле трактора уприличио је овај традиционални догађај, а србобранским улицама, па кроз атар до парцела „Пионира”, дефиле је предводио Лазар Антић, који је до сада доживео 96 орања у јесен, док је у више од 80 и сам учествовао, прво као момчић од петнаестак година, када је орао коњима, а касније и за воланом трактора.
– Добро је ово окупљање нас орача. Сви се ми знамо из атара, али ово је посебан дан у ком се дружимо и присећамо прошлих дана. Имамо прилику да разменимо знања, млађима пренесемо наша искуства и помогнемо им да избегну неке замке и проблеме који се увек јављају у послу. Познајем србобрански атар као да је сав мој, дајте ми стару аустроугарску карту и само реците Деда Лази да вам покаже њиву, на пример, Стеве Дунђерског, и показаћу вам одмах. Толико се тога сложило у овој глави – каже Антић, одмила познат као деда Лаза.
Манифестацију посвећену пољопривреди посетио је и председник Општине Србобран Радивој Дебељачки, рекавши том приликом да се општина највише ослања на пољопривредну производњу као најважнију привредну грану, те је ова манифестација прилика да се она промовише.
– Ово је место умећа и знања у орању. С тим у вези, приказан је стари начин обраде земље уз предиван пар коња, усклађених по кораку и снази, али и нова механизација, што „Србобранску бразду” чини спојем традиционалног и модерног, и зато ми је веома драго да смо успели поново да је организујемо – истакао је Дебељачки.
Такмичење орача у више категорија
У оквиру „Србобранске бразде”, организовано је и такмичење орача у више категорија. У лакој категорији једнобраздним и двобраздним плуговима најбоље је орао Саво Дулић, док је у тешој категорији тробраздним, четворобрзадним и вишебраздним плуговима превртачима најбољи био Александар Белић. Најстарији такмичар био је Ђорђе Дињашки, а најмлађи Јован Гложански.
У оквиру традиције, уприличени су наступи фоклорних састава разних генерација. Када се све сабере и одузме, највећи, осмобраздни, Превртач „John Deer”, показао је како јутро плане за трен ока, доказавши колико смо напредовали за мање од века.