ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА „СРБОБРАНСКУ БРАЗДУ” Ове године и такмичење у кувању котлића
11.08.2025. 10:51 11:11
Традиционална манифестација „Србобранска бразда” биће одржана 6. септембра од 9 часова на парцелама АД „Пионир”, а пријаве учесника могу се обавити у Месној заједници Србобран (Јована Поповића 25), или позивом на број телефона 063 1077 652.
Такмичење орача биће као и увек у три категорије, а претходиће му дефиле трактора улицама Србобрана.
Поред неизоставног културно - музичког програма, овогодишња манифестација биће додатно обогаћена и кулинарским надметањем у кувању котлића. У плану је и мали сајам пољопривредне механизације, алата и домаћих производа.
Манифестација више од четврт века окупља веште ораче који демонстрирају знање и вештине од којих зависи и крајњи учинак рада у пољу.