clear sky
27°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА „СРБОБРАНСКУ БРАЗДУ” Ове године и такмичење у кувању котлића

11.08.2025. 10:51 11:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
србобран
Фото: Општина Србобран

Традиционална манифестација „Србобранска бразда” биће одржана 6. септембра од 9 часова на парцелама АД „Пионир”, а пријаве учесника могу се обавити у Месној заједници Србобран (Јована Поповића 25), или позивом на број телефона 063 1077 652.

Такмичење орача биће као и увек у три категорије, а претходиће му дефиле трактора улицама Србобрана. 

Поред неизоставног културно - музичког програма, овогодишња манифестација биће додатно обогаћена и кулинарским надметањем у кувању котлића. У плану је и мали сајам пољопривредне механизације, алата и домаћих производа.
Манифестација више од четврт века окупља веште ораче који демонстрирају знање и вештине од којих зависи и крајњи учинак рада у пољу. 

такмичење србобран
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај