ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА НАЈМЛАЂЕ СТАНОВНИКЕ ОПШТИНЕ ОПОВО Континуирана подршка општине породицама са децом
13.08.2025. 12:59 13:16
Четири поклон пакета уручена су родитељима најмлађих становника општине Опово, а које је припемила Општинска управа.
Поклон су добила два дечака и две девојчице из Опова, рођени у јуну и јулу, а пакети садрже основне потрепштине за бебе и родитеље.
Њих је породицама уручио заменик председника општине Драган Угринов, који је том приликом поручио да је ова акција коју спроводи Општинска управа, део континуиране подршке породицама и најмлађим члановима, у локалној заједници.