ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА НАЈМЛАЂЕ СТАНОВНИКЕ ОПШТИНЕ ОПОВО Континуирана подршка општине породицама са децом

13.08.2025. 12:59
Дневник
Дневник
опово
Фото: Глас Опова

Четири поклон пакета уручена су родитељима најмлађих становника општине Опово, а које је припемила Општинска управа.

Поклон су добила два дечака и две девојчице из Опова, рођени у јуну и јулу, а пакети садрже  основне потрепштине за бебе и родитеље.

Њих је породицама уручио заменик председника општине Драган Угринов, који је том приликом поручио да је ова акција коју спроводи Општинска управа, део  континуиране подршке породицама и најмлађим члановима, у локалној заједници. 
 

опово пакети
Дневник
Дневник
