Покрајинска влада издваја 50 милиона динара за санацију нелегалне депоније у Врбасу

11.08.2025. 11:01 11:04
Фото: pixabay.com

Покрајинска влада обезбедила је 50 милиона динара за решавање значајног еколошког проблема у општини Врбас – санацију нелегалног одлагалишта грађевинског и комуналног отпада.

Средства ће бити усмерена на уклањање отпада и санацију терена, чиме ће се ова локација привести одговарајућој намени и спречити даље загађење животне средине.

Ова инвестиција је део континуиране подршке Покрајинске владе општинама у области заштите животне средине, с циљем побољшања квалитета живота грађана и очувања природних ресурса.

Пројекат ће се реализовати у сарадњи са локалном самоуправом и надлежним јавним предузећима.

Врбас покрајинска влада
Војводина Бачка
