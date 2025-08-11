Покрајинска влада издваја 50 милиона динара за санацију нелегалне депоније у Врбасу
11.08.2025. 11:01 11:04
Коментари (0)
Покрајинска влада обезбедила је 50 милиона динара за решавање значајног еколошког проблема у општини Врбас – санацију нелегалног одлагалишта грађевинског и комуналног отпада.
Средства ће бити усмерена на уклањање отпада и санацију терена, чиме ће се ова локација привести одговарајућој намени и спречити даље загађење животне средине.
Ова инвестиција је део континуиране подршке Покрајинске владе општинама у области заштите животне средине, с циљем побољшања квалитета живота грађана и очувања природних ресурса.
Пројекат ће се реализовати у сарадњи са локалном самоуправом и надлежним јавним предузећима.