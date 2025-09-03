АПЕЛ ГРАЂАНИМА ВРБАСА ДА НА ДЕПОНИЈИ ОДЛАЖУ СМЕЋЕ Радници врбашког „Комуналца” дневно однесу између 60 и 80 тона смећа
03.09.2025. 10:51 11:07
Станари зграда у врбашким блоковима жале се да грађани који нису станари одлажу велике количине отпада у контејнере постављене уз зграде.
У „Комуналцу“ подсећају да комуналну опрему треба да користе искључиво станари оближњих вишеспратница, а не индивидуална домаћинства која задужују зелене канте, јер је број контејнера одређен на основу броја станара, а жичани контејнери би требало да се користе само за ПЕТ амбалажу.
На грађане се апелује да воде рачуна о томе где бацају отпад, а сав вишак могу да истоваре на Градску депонију или задуже додатну комуналну опрему.
Депоновање смећа бесплатно је за физичка лица. Радници „Комуналца“ дневно сакупе између 60 и 80 тона смећа.