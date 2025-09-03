clear sky
25°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ВРБАСА ДА НА ДЕПОНИЈИ ОДЛАЖУ СМЕЋЕ Радници врбашког „Комуналца” дневно однесу између 60 и 80 тона смећа

03.09.2025. 10:51 11:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
отпад
Фото: ЈКП Комуналац

Станари зграда у врбашким блоковима жале се да грађани који нису станари одлажу велике количине отпада у контејнере постављене уз зграде.

У „Комуналцу“  подсећају да комуналну опрему треба да користе искључиво станари оближњих вишеспратница, а не индивидуална домаћинства која задужују зелене канте, јер је број контејнера одређен на основу броја станара, а жичани контејнери би требало да се користе само за ПЕТ амбалажу.

На грађане се апелује да воде рачуна о томе где бацају отпад, а сав вишак  могу да истоваре на Градску депонију или задуже додатну комуналну опрему. 

Депоновање смећа бесплатно је за физичка лица. Радници „Комуналца“ дневно сакупе између 60 и 80 тона смећа.

Врбас депонија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај