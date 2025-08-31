СЕВЕР ВОЈВОДИНЕ ЗАМИРИСАО НА ПАСУЉ 17 екипа укрстило рецепте и тајне састојке на 28. Пасуљијади у Таванкуту АЛИ ПОБЕДНИК ЈЕ МОГАО БИТИ САМО ЈЕДАН
Мирис који је у суботу преплавио стадион ФК Таванкут могао је да се осети на километар!
Двадесет осми пут заредом, Доњи Таванкут постао је епицентар кулинарског спектакла који окупља најбоље мајсторе у кувању пасуља.
Учествовало је 17 екипа, с исто толико различитих рецепата, а свима је циљ био само један - титула најбољег кувара пасуља у 2025. години!
"Никад нисмо били сигурнији да ћемо победити, а опет никад нисмо били толико нервозни", признаје један од чланова победничке екипе "Формирачи Ц" који су, након година наступа, коначно стигли до врха.
Њихов тајни састојак у кувању је „Љубав према послу!".
Друго место освојио је Владо Вуков, а треће Вас & Але.
Киша и лоше време није спречило да се публика добро забави.
"Овакво нешто можете видети само у Таванкуту. Ово није само такмичење - ово је празник за цело место!" - коментарише један од организатора.
Са 28 година постојања, а манифестација је прави магнет за љубитеље традиционалне кухиње, организатори већ најављују да ће јубиларна 29. едиција бити још интересантнија.
Текст и фото: С. И.