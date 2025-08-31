overcast clouds
31.08.2025.
Нови Сад
СЕВЕР ВОЈВОДИНЕ ЗАМИРИСАО НА ПАСУЉ 17 екипа укрстило рецепте и тајне састојке на 28. Пасуљијади у Таванкуту АЛИ ПОБЕДНИК ЈЕ МОГАО БИТИ САМО ЈЕДАН

31.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Мирис који је у суботу преплавио стадион ФК Таванкут могао је да се осети на километар!

Двадесет осми пут заредом, Доњи Таванкут постао је епицентар кулинарског спектакла који окупља најбоље мајсторе у кувању пасуља.

Учествовало је 17 екипа, с исто толико различитих рецепата, а свима је циљ био само један - титула најбољег кувара пасуља у 2025. години!

"Никад нисмо били сигурнији да ћемо победити, а опет никад нисмо били толико нервозни", признаје један од чланова победничке екипе "Формирачи Ц" који су, након година наступа, коначно стигли до врха.

Њихов тајни састојак у кувању је „Љубав према послу!".

Друго место освојио је Владо Вуков, а треће Вас & Але.

Киша и лоше време није спречило да се публика добро забави.

"Овакво нешто можете видети само у Таванкуту. Ово није само такмичење - ово је празник за цело место!" - коментарише један од организатора.

Са 28 година постојања, а манифестација је прави магнет за љубитеље традиционалне кухиње, организатори већ најављују да ће јубиларна 29. едиција бити још интересантнија.

Текст и фото: С. И. 

 

пасуљијада таванкут
Војводина Бачка
