ТАЊГА ЗАДОВОЉАН БОДОМ: Мислим да је било више у игри

30.08.2025. 23:11 23:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Фудбалери Војводине одиграли су 0:0 против Младости у Лучанима у 7. колу Суперлиге Србије.

Шеф стручног штаба Новосађана Мирослав Тањга прокоментарисао је утакмицу у којој је Воша узела бод и тако остала непоражена у првенству, са четири победе и два ремија. 

– Не бих рекао да смо освојили бод, него да смо изгубили два. Имали смо иницијативу током читавог меча. Младост се бранила, имала је неких шанси из контри и полуконтри, али ми смо имали изгледне шансе, а нисмо дали гол. Све у свему, када подвучем црту морам да будем задовољан овим бодом, али мислим да је било више у игри – рекао је Тањга за Арена спорт након утакмице.  

фк војводина мирослав тањга
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
