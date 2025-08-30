БИХ ДЕКЛАСИРАНА НА ЕП: Шпанци уписали први тријумф
30.08.2025. 23:42 23:44
Коментари (0)
Кошаркаши Шпаније убедљиво су победили Босну и Херцеговину резултатом 88:67 у мечу 2. кола Евробаскета.
Актуелни шампиони Европе су тако уписали први тријумф, након почетног изненадног пораза од Грузије (69:83).
Босна и Херцеговина је, такође, на скору 1-1, пошто је у уводу шампионата била боља од домаћина групе, репрезентације Кипра.
Најефикаснији играч сусрета био је Санти Алдама са 19 поена, Вили Ернангомес је додао 16, а а Дарио Бризуела 15.
У екипи БиХ само су Кенан Камењаш и Јусуф Нуркић били двоцифрени са 14, односно, 10 постигнутих поена.
Пласман обезедио Sofascore