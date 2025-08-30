scattered clouds
БИХ ДЕКЛАСИРАНА НА ЕП: Шпанци уписали први тријумф

30.08.2025. 23:42 23:44
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Шпаније убедљиво су победили Босну и Херцеговину резултатом 88:67 у мечу 2. кола Евробаскета.

Актуелни шампиони Европе су тако уписали први тријумф, након почетног изненадног пораза од Грузије (69:83).

Босна и Херцеговина је, такође, на скору 1-1, пошто је у уводу шампионата била боља од домаћина групе, репрезентације Кипра.

Најефикаснији играч сусрета био је Санти Алдама са 19 поена, Вили Ернангомес је додао 16, а а Дарио Бризуела 15.

У екипи БиХ само су Кенан Камењаш и Јусуф Нуркић били двоцифрени са 14, односно, 10 постигнутих поена.

Евробаскет
Спорт Кошарка
