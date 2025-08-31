РЕШЕН ПРОБЛЕМ СА ПРЕВОЗОМ Враћа се аутобуска веза између Суботице и Кањиже
СУБОТИЦА/КАЊИЖА: Грађани Суботице и Кањиже, као и околних места Мале Пијаце и Ором, од првог септембра поново ће имати редован аутобусни саобраћај између ова два града.
Прекид ове важне саобраћајне везе у априлу ове године, настао због приватизације предузећа ЈП"Суботицатранс", створио је озбиљне проблеме становницима оба града. Посебно су погођени ученици који похађају школе у Суботици, као и радници који свакодневно путују између Кањиже и Суботице.
Даниел Ђивановић председник Скупштине града Суботица и из Савеза војвођанских Мађара саопштио је да је овај резултат плод вишемесечних преговора које је СВМ водио са надлежним институцијама.
"Сада смо стигли до финиша. Захваљујем се градоначелнику Кањиже Роберту Фејстамеру, као и заменици градоначелника Суботице, Чили Голи, и њиховим тимовима на постигнутом договору", поручио је Ђивановић.
Цена путовања биће прилично приступачна, посебно за ученике који ће имати субвенције од 30 до 40 одсто. Тако ће једносмерна карта на релацији Кањижа-Суботица коштати од 11.544 до 13.468 динара, Мале Пијаце-Суботица од 8.177 до 9.540 динара, док ће путовање из Орома до Суботице бити од 7.696 до 8.979 динара.
Председник општине Кањижа Роберт Фејстамер најавио је да ће локална самоуправа у сарадњи са превозником "Транс-Југ" пажљиво пратити број путника и потребе корисника. Ове информације ће бити основа за даље прилагођавање линија како би оне што боље одговориле стварним потребама становника оба града.
За грађане Суботице и Кањиже ова вест представља значајно олакшање након месеци без редовне аутобуске везе.
С.И.