ПОСКУПЉЕЊЕ ВОДЕ У СОМБОРУ Већи рачуни од овог месеца
СОМБОР: Док овдашње ЈКП „Водоканал“ ради на ревитализацији старих и бушењу нових бунара како би се капацитети за прераду воде за пиће на Јарошу повећали и задовољили повећану летњу тражњу, Градско веће је дало зелено светло за нове цене воде за пиће и њено одвођење и прераду.
Истом одлуком је градском снабдевачу дозвољено повећање цена од 12,5 одсто и изједначена цена истих услуга другом јавном комуналном предузећу „Водовод“ у Бездану, које снабдева и Бачки Моноштор, Колут и Бачки Брег.
Познати као житељи града који, као један од ретких у Србији, има и функционалан уређај за прераду отпадних вода, Сомборци ће одвођење отпадних вода плаћати 17,97 динара, а за њихово пречишћавање додатних 71,92 динара по кубном метру. Претходна тарифа за одвођење отпадних вода из јануара 2024. године износила је 15,97 динара, док се пречишћавање плаћало по цени од 63,93 динара. Увећане накнаде плаћаће и привредници, а ЈКП „Водоканал” зарачунава и накнаду за одржавање погонске спремности система, која зависи од пречника водомера.
Различите тарифе за плаћање
Уместо досадашњих 79,9 динара, нова тарифа за домаћинства повезана на градски и бездански водовод, варошку Општу болницу, Дом здравља, стационарни део Геронтолошког центра те бању Бездан и тамошње амбуланте износиће 89,89 динара по кубном метру воде. Тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике је са 128,85 повећана на 144,96 динара по једном кубику воде. У одлуци објављеној као прилог августовском издању Службеног листа града Сомбора, наводи се да ће домаћинства и привредна друштва у Растини, Гакову, Риђици, Алекси Шантићу, Станишићу и Телечки, односно села која још нису прикључена на градски водовод, плаћати ЈКП „Водоканал“ 60 одсто од ове цене.
- Порастом цена на тржишту енергената, материјала и услуга у лане је дошло до увећања трошкова електричне енергије, погонског горива и основних грађевинских материјала у износу од 10,81 одсто. Минимална зарада је у 2024. години увећана за 13,7 одсто. Значајним улагањима у опрему, некретнине и водове у власништву оснивача, амортизација се повећала на 11,38 одсто у односу на претходну годину. Одржавање, односно трошкови производних услуга повећали су се за 32,13 одсто, нематеријални и остали трошкови за 4,77 одсто. У циљу несметаног и континуираног снабдевања водом за пиће и одвођења и пречишћавања употребљених вода, у складу са потребама свих корисника, неопходно је извршити корекцију цена - пише у образложењу ове одлуке ЈКП „Водоканал“ из којег напомињу и да је, прикључењем неколико околних села на градски водовод, дужина водоводне мреже којом управља ово предузеће, порасла са 200 на 460 километара, чиме је број водоводних прикључака порастао са 13.000 на 24.000, док је канализациона мрежа тренутно дугачка око 140 километара.
Нове цене које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан такође су образложене свеобухватном анализом свих промена на тржишту цена енергената, репроматеријала, горива, цене индустријске соли у ринфузи и таблетираном облику, као и самог водоинсталатерског материјала неопходног за обезбеђивање квалитетног и континуираног снабдевања водом свих корисника воде.