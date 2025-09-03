(ВИДЕО) СПЕКТАКЛ У СРЦУ ЖАБЉА Дино лудило завладало парком - ватромет, диносауруси и незаборавна атмосфера
ЖАБАЉ: Свечано отварање манифестације Чаробни дино свет одржано је у парку у центру Жабља, што је донело право освежење и магију у свакодневицу мештана. Манифестацију организује Туристичка организација општине Жабаљ, у сарадњи са Природњачким центром из Свилајнца, под покровитељством Општине Жабаљ.
Велики број посетилаца, од најмлађих до најстаријих, окупио се како би уживао у богатом програму. Наступила је плесна трупа Уна сага Сербика, а највише се уживало у дечјим представама. Посетиоци су имали прилику да се сликају поред реалистичних фигура диносауруса, што је изазвало право узбуђење и мноштво осмеха.
Манифестација је замишљена као спој едукације и забаве – посетиоци су могли да сазнају занимљивости о диносаурусима, да чују интересантне приче о њиховом животу и нестанку, али и да учествују у интерактивним играма.
Директор Туристичке организације општине Жабаљ Сергеј Запорожац истакао је значај ове манифестације.
„Желели смо да Жабаљ постане место које ће окупљати људе, доносити осмехе и стварати успомене. Чаробни дино свет спаја забаву и едукацију, и драго ми је што смо успели да привучемо велики број посетилаца већ прве вечери. Ово је доказ да Жабаљ има потенцијал да буде центар културних и забавних дешавања у региону”, казао је Запорожац.
Манифестацију је отворио председник општине Жабаљ Урош Радановић, који је истакао да ће увек подржати догађаје који доприносе срећнијем детињству најмлађих становника.
Улазница се симболично куповала једним комадом школског прибора, што је хуманитарна акција организована у сарадњи са Црвеним крстом Жабаљ.
Организатори су нагласили да ће Чаробни дино свет трајати све до 16. септембра, а сваког дана од 17 часова посетиоце очекују нова изненађења – од радионица за децу, преко тематских вечери, па све до програма којим ће се симболично затворити манифестација.