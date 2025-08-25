СУБОТИЦА ПОСТАЈЕ НОВИ ФУДБАЛСКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ- ГРАДИ СЕ КУЋА ФУДБАЛА Ево шта све подразумева пројекат
Представници Фудбалског савеза Србије, Фудбалског савеза Војводине и градске власти Суботице договорили су се око покретања пројекта изградње регионалног спортског комплекса на Сегедиском путу.
Овај амбициозни план предвиђа стварање модерне фудбалске базе која би служила целом северу земље. У плану је изградња „Куће фудбала“.
Градоначелник Стеван Бакић истакао је да је Суботица одабрана након темељне анализе могућих локација у Војводини.
-Наш град има изванредну геостратешку позицију због близине европских граница, веза са главним саобраћајним везама и ускоро, повезаност брзом пругом до Београда чине Суботицу идеалним местом за овакав пројекат- објаснио је Бакић, додајући да ће туристички потенцијали Палића додатно појачати значај овог центра.
Планирани комплекс треба да обухвати четири игралишта са различитим подлогама, комплетну инфраструктуру са свлачионицама и трибином капацитета хиљаду места, прилагођену раду са омладинским категоријама.
Бакић је нагласио жељу да Суботица поново постане честа домаћин репрезентативних тимова:
-Желимо да вратимо времена када су наше терене редовно користиле државне селекције. Ово није само реч на папиру, сви смо се озбиљно посветили реализацији.
Председник војвођанског савеза Драган Симовић означио је пројекат као значајан корак за све учеснике. И то од Фудбалског савеза Србије који проширује мрежу центара, преко војвођанског савеза који добија седиште, до целог северног дела земље.
-Овде видим одличну комбинацију спорта, привреде и туризма. Пре двадесетак година су наши терени служили за припрему репрезентације за Светско првенство. Верујем да ће се такви тренуци поновити- рекао је Симовић.
Генерални секретар ФСС Бранко Радујко подвукао је да квалитетна инфраструктура представља темељ врхунског спорта.
-Без добрих терена нема ни добре омладинске школе ни будућих шампиона. Србија ће 2027. организовати Европско првенство У21, па желимо да до тада завршимо све планиране центре. И то и онај у Нишкој Бањи и овај код Суботице. Импресионира ме ефикасност свих учесника у овим почетним разговорима- истакао је Радујко.
На крају сусрета, Симовић је градоначелнику поклонио монографију "Прикључење Војводине Србији 1918.", чији је аутор Драго Његована.
Током посете, званичници су обишли Међународни дечји фестивал "Трофеј града Суботице" на Палићу, где се такмичи више од стотину младих фудбалера из шест земаља. И то: Словеније, Мађарске, Црне Горе, Аустрије, Северне Македоније и Србије.