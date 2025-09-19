Траса дугачка 50 километара, очекује се око 100 учесника СУБОТИЦА ДОМАЋИН БИЦИКЛИСТИЧКЕ ТУРЕ Лепе вести за Суботичане: Стиже 4,2 км НОВИХ СТАЗА ЗА ДВОТОЧКАШЕ
СУБОТИЦА: Суботица ће у суботу, 20. септембра, бити домаћин бициклистичке туре и пратећег фестивала у оквиру прекограничног пројекта Опти-бајк 3.
У оквиру истог пројекта биће изграђено око 4,2 километара бициклистичких стаза на северу Војводине.
Опти-бајк 3 је пројекат прекограничне сарадње између Србије и Мађарске, финансиран из фондова Европске уније, чији је циљ да унапреди бициклистичку инфраструктуру, повећа безбедност у саобраћају, развије цикло туризам, и да се ојача сарадња са мађарским партнерима.
На територији Суботице биће изграђено 4,2 километара нових бициклистичких стаза, и то на Сегединском путу у Бачким Виноградима око 2.8 километара и дуж Кањишког пута на Палићу око 1.4 километара. Такође, планирана је и изградња бициклистичког моста на излазу из насеља Хајдуково. У оквиру истог пројекта предстојећег викенда биће организована и једна прекогранична бициклистичка тура, на релацији Томпа, Келебија, Суботица, Палић и Хајдуково.
Дужина бициклистичке туре је око 50 километара. Ми очекујемо до 100 учесника, око 50 учесника из Републике Мађарске и око 50 бициклиста из Суботице. Неколико тематских рута смо дефинисали у оквиру бициклистичке туре. Прва је Излет у комшилук, друга тематска рута је Историјска рута, обилазак Градске куће у Суботици, Синагоге и историјског језгра града. Трећа је Авантура око језера, обилазићемо Палићко језеро и Крваво језеро, а четврта тура је тура уз залазак Сунца, објашњава Акош Ујхељи, пројект менаџер.
Поред бициклистичке туре биће организован и један фестивал, који ће бити одржан у дворишту месне заједнице Хајдуково. За ово мало место у близини границе са мађарском изградња бициклистичких стаза има изузетан значај.
Хајдуково је веома фреквентно место. Можемо да кажемо да је саобраћај веома фреквентан код нас и зато нам пуно, пуно значи за безбезност наше деце, наших житеља да не морамо да идемо на главном путу бициклом, тако да ја мислим да је овај пројекат веома значајан, као што сам рекао, и не само Опти-Бике 3, него и предходни пројекти исто су били веома значајни, објашњава Рудолф Шевењ, одборник Скупштине града Суботице.
Пројекат Опти-бајк 3 је финансиран од стране Европске уније. Укупан буџет пројекта износи 2,3 милиона евра. Од тога Европска унија обезбеђује 2 милиона, док је ућешће града Суботице 200 хиљада евра. Та средства ће град обезбедити путем конкурса који расписује Покрајина, истакли су саговорници РТВ-а.