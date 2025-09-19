ЗАВРШЕНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА "ЈЕДНА УЛАЗНИЦА- ЈЕДАН ШКОЛСКИ ПРИБОР" У ЖАБЉУ Велики одзив грађана, прибор ће бити подељен деци нижих разреда из свих школа у општини
Туристичка организација општине Жабаљ у сарадњи са Црвеним крстом општине Жабаљ организовала је манифестацију „Дино парк“, која је ове године имала хуманитарни карактер под слоганом „Једна улазница – један школски прибор“.
Прикупљена је велика количина школског прибора – свеске, фломастери, торбе, темпере и многе друге потрепштине за ђаке.
Организовано је више од 200 активности за 14 дана, а одзив грађана је био изузетан.
Ове године Дино парк посетило је више од седам хиљада људи, прикупљено је много школског прибора који ће бити подељен деци од првог до четвртог разреда у свим насељеним местима жабаљске општине.
-Наша идеја била је да кроз забаву и дружење подстакнемо људе да учине нешто хумано, и показало се да је то формула успеха. У наредним годинама уложићемо још више труда да манифестација буде још садржајнија, са богатијим програмом и још већим бројем посетилаца, јер верујемо да Дино парк може постати традиција на коју ће Жабаљ бити поносан - рекао је директор Туристичке организације општине Жабаљ Сергеј Запорожац.
И Црвени крст општине Жабаљ се одазвао на позив да учествује у овој акцији.