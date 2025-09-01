ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОМПЛЕКС ИЗ 19. ВЕКА У СОМБОРУ ПОСТАЈЕ КУЛТУРНО ДОБРО Покрајински завод за заштиту споменика културе приступио изради предлога, у Раванграду постоји 37 оваквих објеката
Сомбор ће ускоро бити богатији за још једно непокретно културно добро.
Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин објавио је да је приступио изради предлога за утврђивање комплекса железничке станице и парка у Сомбору за непокретно културно добро.
Како су навели у заводу, комплекс железничке станице у Сомбору важан је пример индустријске архитектуре друге половине 19. и почетка 20. века.
- Настао 1870/71. године у оквиру првог великог градског парка Сомбора, овај железнички чвор веома је значајан за урбанистичку и индустријску историју града. Чине га главна зграда железничке станице, ложионица, депо, управна зграда, водоторањ и пратећи објекти - пише у објави Завода.
Додаје се и да "архитектонски, објекти комбинују елементе индустријске архитектуре и традиционалних грађевинских техника, са доминантном употребом опеке. Парковско уређење испред железничке станице додатно истиче значај овог простора за урбану културу Сомбора".
"Иако је делимично девастиран, комплекс је задржао свој историјски значај и функционалну вредност, због чега је Покрајински завод за заштиту споменика културе приступио изради предлога за утврђивање комплекса железничке станице и парка у Сомбору за непокретно културно добро", пише у објави Покрајинског завода.
Непокретно културно добро је материјално добро које има посебан културни, историјски или друштвени значај, те подлеже законској заштити ради очувања баштине за будуће генерације.
По Закону о културном наслеђу, непокретна културна добра су културни предели, просторне културно-историјске целине, споменици културе, археолошка налазишта и знаменита места.
У централни регистар при Републичком заводу за заштиту споменика културе тренутно је уписано 2.658 непокретних културних добара широм Србије. Од тога је на територији града Сомбора до сада евидентирано 37.