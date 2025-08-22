БАНАТСКИ ДАНИ ТЕКУ Зрењанин домаћин фестивала који ће вас просто одушевити
Фестивал нематеријалног културног наслеђа “Банатски дани теку”, четврти по реду, биће одржан од 22. до 24. августа у Атријуму Народног музеја Зрењанин.
Фестивал организује зрењанински музеј са идејом да се широј јавности представи и промовише културно наслеђе једне изузетно богате мултикултуралне средине какав је средњи Банат. У програму учествују већински народи који насељавају Банат: Срби, Румуни, Словаци и Мађари, а током три дана локалне заједнице представиће сопствено нематеријално културно наслеђе.
Прве вечери, у петак, 22. августа, с почетком у 18 часова, посетиоци ће имати прилику да уживају уз песму, музику и игру различитих културно-уметничких друштава, истинских заљубљеника у фолклорну уметност, који са преданошћу и љубављу раде на очувању и неговању традиције.
Учесници су Културни центар “Светозар Марковић” из Зрењанина, Центар народне уметности из Николинаца, Певачка група “Цицкафарк” при КУД-у “Петефи Шандор” из Мужље, као и фолклорна мађарска група Дома културе “Јожеф Атила” и ОШ “Моша Пијаде” из Дебељаче.
Знања, умећа и вештине грнчарског заната биће представљени друге вечери фестивала, у суботу, 23. августа, такође с почетком у 18 часова.
Грнчарски занат припада групи старих, традиционалних заната, и био је веома развијен, нарочито у 19. и првој половини 20. века. Грнчарски производи су представљали саставни део покућства сваког домаћинства. Већина их је била у свакодневној употреби, али је било и таквих који су се користили само о свечаним приликама.
Учесници овог дела програма су мастер примењена уметница Јована Соломун и виша кустоскиња – етнолошкиња Бранка Сикимић.
“Култура исхране - банатски доручак” назив је програма који ће бити одржан у недељу, 24. августа, од 10 часова. Удружења жена из Зрењанина, Дебељаче, Хајдучице, Арадца, Уздина и Сутјеске представиће основна јела некадашњег банатског доручка.
“Један од најлепших и најтежих послова у току године некад је била жетва. Доручак пред тај свечани чин, пре него што падне први откос жита, био је посебан. Није га било тешко припремити јер је време жетве било време изобиља. На ручно тканом пешкиру постављало се све што у кући у том тренутку има, а обавезна је била сланина, бела, дебела која се на сунцу топи”, кажу у Народном музеју Зрењанин.
Овогодишњи фестивал “Банатски дани теку” подржали су Европска унија и Британски савет у оквиру програма “Култура и креативност Западног Балкана”.