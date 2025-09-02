„БАНОШТОРСКИ ДАНИ ГРОЖЂА“ У СУБОТУ Посетиоце очекује дефиле винара и виноградара, врхунска вина и концерт Гоце Тржан
Манифестација „Баношторски дани грожђа“ којом се традиционално најављује почетак бербе на северним падинама Фрушке горе, одржаће се 29. пут, у суботу 6. септембра, у центру Баноштора.
И ове године баношторски грожђебал понудиће посетиоцима разноврстан културно-уметнички и забавни програм испуњен музиком, дефилеом винара и виноградара, пратећим изложбама, гастрономским специјалитетима, врхунским винима и добром атмосфером.
Програм почиње у 11 часова наступом тамбурашког састава „Александар“ и отварањем продајног базара и изложбе вина. У 13.30 часова најмлађи Баношторци, деца која похађају Основну школу „Јован Поповић“ и вртић „Лабудић“ у Баноштору, учествоваће у тематском дечијем маскенбалу „Костимирани виноград“.
Окупљање винара, виноградара, мештана Баноштора и свих учесника у манифестацији у традиционални дефиле, предвиђено је у 14 часова а након тога у центру села следи прерада и муљање грожђа на старински начин.
Свечано отварање манифестације предвиђено је у 15 часова у оквиру кога ће бити додељене овогодишње награде и уручена признања за најбоља вина у више категорија.
Од 15.30 часова следи наступ фолклора локалних и гостујућих културно-уметничких друштава а у програму учествују фолклорни ансамбл КУД „Бриле“ из Беочина, фолклорна секција КУД-а „Младост“ из Луга, затим КУД „Бегечка НАНА“ из Бегеча, Фолклорни ансамбл „Бранко Радичевић“ из Сремске Митровице као и Ансамбл народних игара и песама „Бранко Радичевић“ из Руме.
У вечерњим сатима на централној музичкој бини следи наступ ди-џеја Миљана Марића.
Овогодишње „Баношторске дане грожђа“ посебно ће улепшати концерт наше познате поп звезде Гоце Тржан која ће публици приредити незаборавно вече у Баноштору а који почиње у 21 час.
У оквиру целодневног пратећег програма баношторског грожђебала, посетиоци ће моћи да купе и дегустирају најбоља вина из нашег краја, пробају локалну храну и домаће специјалитете а за најмлађу публику у центар Баноштора стиже и луна парк као и лицидери.
Манифестација дуга готово три деценије традиционално се организује у сусрет јесени а у славу вина и виноградарства те представља јединствену прилику за окупљање посетилаца уз Дунав у Баноштору, једном од најлепших села Фрушке горе.
Позивамо вас да заједно проведемо још један грожђебал уз мирис вина и грожђа, песму и дружење у прелепом амбијенту Баноштора.
За све додатне информације посетиоци и излагачи се могу обратити на број телефона 069 222 00 12 као и 069 291 35 33.
Организатори догађаја су Туристичка организација општине Беочин, Клуб винара и виноградара из Баноштора и Месна заједница Баноштор.
Покровитељи догађаја су Општина Беочин и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.