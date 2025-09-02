БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА ВРШАЧКЕ ЂАКЕ Град склопио уговор са аутобуским превозницима
С почетком школске године од јуче је на делу уговор између Града Вршца и „Пантранспорта” д.о.о. којим се регулише превоз ученика.
Сви ученици са пребивалиштем на територији Града Вршца, укључујући припадајућа села имају потпуно регресиран превоз (100%) на градским релацијама у Вршцу и релацијама од места становања до уписане основне или средње школе. Право на регрес остварују сви ученици који се налазе на списковима (потврдама) које школе достављају „Пантранспорту” и на основу којих превозник израђује месечне карте.
Обавеза сваког ученика је да до 10. септембра достави попуњен образац захтева за издавање месечне карте и једну фотографију формата као за личну карту. До издавања месечних карата ученици ће се без наплате превозити на основу спискова (потврда) достављених од стране школа.
Захтев се може преузети на сајту: www.pantransport.rs или у аутобусима код возача. Захтев и фотографија се може доставити, путем електронске поште: [email protected] путем Viber апликације на број: 0648941268, као и предајом на шалтеру Аутобуске станице у Панчеву. Преузимање месечних карата биће омогућено у школама које похађају ученици. Ученици кији похађају школе ван територије Града Вршца - у Алибунару, Панчеву или Београду потребно је да сами обезбеде потврде и доставе уз захтев и фотографију.
У превоз Вршчана укључена је и фирма „Аленик”, која од јуче саобраћа на релацијама обухваћеним јавном набавком: Вршац-Зрењанин-Нови Сад 05:20; 07:50; 12:00 и 13:45, Нови Сад-Зрењанин-Вршац 10:30; 14:40; 17:30 и 19:00, Вршац-Бела Црква 06:40 и Бела Црква-Вршац 14:00.
Како би путници могли да добију месечну карту потребно је да донесу потврду од школе да су редовни ученици и једну фотографију у просторије превозника М&Д Компани, Београдски пут 35Ђ. Уколико не могу да дођу могу све ово послати електронском поштом скенирано, на адресу [email protected] , уз име и презиме путника као и релацију на којој путују. n