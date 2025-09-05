БЕЗБЕДНИЈИ ПРИСТУП ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПАРЦЕЛАМА У ПАВЛИШУ Завршено уређење пута дробљеним асфалтом на потезу Кевериш
У насељеном месту Павлиш завршени су радови на уређењу атарског пута на потезу Кевериш, у дужини од око три и по километра, са чврстом подлогом од дробљеног асфалта.
На тај начин је обезбеђен квалитетнији и безбеднији приступ пољопривредним парцелама. Тим поводом је члан вршачког Градског већа Слободан Јованов истакао да ће ова активност значајно олакшати рад пољопривредницима.
– Атарски путеви су кичма развоја пољопривреде, а ова инвестиција показује да заједничким снагама можемо обезбедити боље услове и за производњу и за живот у селу, уз поштовање потреба локалне заједнице –нагласио је Јованов, додавши да нова саобраћајница доприноси и културно - верском животу заједнице, јер омогућава лакши долазак до Кеверишке цркве са главног пута.
Мониторинг ларви и сузбијање комараца
Како је саопштено из вршачке Градске управе, од суботе, 6. септембра, па до краја овог месеца одвијаће се редован мониторинг ларви комараца и на основу тога ће се сузбијати комарци на воденим површинама у урбаним деловима Вршца и насеља Павлиш. Примениће се хемијски препарат на бази дифлубензурона, у складу са решењем надлежног органа, којим се одобрава употреба и коришћење средства за третирање, као и упутством за употребу и примену. Препарат није опасан за људе, животиње, пчеле и остали живи свет.
Посебна пажња током уређења посвећена је актуелним пољопривредним радовима, те је дужа деоница од 2,8 километара урађена пре скидања сунцокрета. Укупна вредност радова износила је 10.537.568 динара, од чега је Покрајински секретаријат за пољопривреду обезбедио 4.749.900, док је преостали износ финансирала локална самоуправа.