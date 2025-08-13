БИОСКОП НА ОТВОРЕНОМ ОКУПИО ВИШЕ ОД СТОТИНУ ИТЕБЕЈАЦА Под звездама и сјајем пројектора забава за малишане током распуста (ФОТО, ВИДЕО)
Летњи распуст идеално је време за окупљања у парку, на игралишту или гдегод постоји згодно место да се становници Српског Итебеја друже и заједно проведу лепе тренутке.
Управо тако је и мештанин Данијел Живанов дошао на идеју да својим пријатељима и комшијама омогући да гледају филмове на платну и – под звездама.
За сада су одржана три таква скупа: први пут у просторијама „Диска 19”, а други и трећи на бетонском игралишту код основне школе, где су трибине послужиле као бисокопска сала на отвореном. Који филм ће бити пројектован зависи од деце и младих који преко својих родитеља гласају на Фејсбук страници, бирајући најдражи од понуђених филмова. Тако су до сада Итебејци свих узраста гледали „Патке селице”, „Мајнкрафт” и „Малце”.
– Сви су презадовољни што се овако нешто организује, а и мени је одличан осећај кад видим да су се сви окупили, да уживају у филму и чак сви углас певају песме и на крају аплаудирају – каже за „Дневник” Данијел Живанов, који се из Новог Сада у своје родно место вратио пре неколико година.
– Драго ми је што та деца током тих сат и по, два, буду одвојена од мобилних телефона и рачунара, што су са својим другарима, те стварају осећај заједништва. Такође, после пројекције сви учествују у скупљању смећа и чишћењу терена, тако да ова окупљања имају и еколошки карактер.
Како је у мањим срединама култура мање доступна, често је на локалцима да осмисле неки садржај који ће им употпунии слободно време. А најлепши тренутак свакако је тај када више од стотину грађана ужива у некој заједничкој активности.
– Једини проблем је што нас изједу комарци, јер не прскају редовно, али и то прегурамо. Сваки пут смо имали чак и спонзоре који су обезбедили за децу пецива, грицкалице, сокиће – наводи Живанов.
Наиме, наш саговорник, иако себе не сматра организатором, ипак јесте неко од кога је потекла идеја, а и задужен је за читаву реализацију. Приликом пројекција користи се његов пројектор, платно, док филмове и цртаће пушта преко личних ХБО и Нетфликс налога.
– Следећи план који имам је да ово прерасте у традицију током летњих распуста, да појекције буду пет пута недељно, а волео бих и да брендирамо цео догађај, као и да осмислимо неко име. У том случају бисмо и пријављивали ове скупове и имали бисмо више спонзора – закључује Данијел Живанов.