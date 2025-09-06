"ДАНИ ПОРОДИЦЕ" У ПЕРЛЕЗУ Председница Покрајинске Владе Маја Гојковић отворила традиционалну манифестацију
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић обратила се данас на отварању манифестације „Дан породице“ у Перлезу, истакавши да је у овом тренутку ово најважнија манифестација, јер је посвећена породици и представља једну од ретких која слави децу и породицу - стуб одбране од сваког зла и сваког изазова који се налази пред нама.
-Породица је стуб нашег друштва, јер се у њој стичу прве навике, осећање љубави, патриотизма, радне навике, и оно што је најважније, да се поштују родитељи и старији око себе, али и да се поштује своја држава - поручила је Гојковић.
Према њеним речима, Покрајинска влада је ове године за подршку породицама издвојила додатних 660 милиона динара.
-Покрајина суфинансира трошкове, између осталог, биомедицински потпомогнуте оплодње, матерински додатак за незапослене мајке које имају троје или четворо деце, као и средства за вишечлане породице ради решавања стамбеног питања или унапређивања услова становања - навела је Гојковићева.
Она је истакла да је 4. септембра завршен други овогодишњи конкурс за решавање стамбеног питања вишечланих породица, којим ће више десетина породица моћи да реши свој стамбени проблем.
Према њеним речима, привилегија је живети у Србији, а посебно у АП Војводини.
-Поносна сам на све мере које реализујемо, али и на мере које спроводи Влада Републике Србије. Посебно је важно увођење Алиментационог фонда, мере која је, пре свега, важна за мајке. Покрајинска влада ће наставити да спроводи донете мере, а ја сам убеђена да заједно можемо све и да можемо да савладамо сваки проблем у нашем друштву - нагласила је Гојковићева.
Манифестацију „Дан породице“ отворио је председник Владе Републике Србије Ђуро Мацут, који је, обраћајући се деци, поручио да је породица бедем, корен, темељ и утемељење.
-Драга децо, радите, стварајте, учите и тражите одговоре. Без своје породице, народа и Србије, ми смо нико и ништа. То је свето тројство, и управо то данас, у Перлезу, славимо. Волите свој народ и чувајте слогу- изјавио је премијер Мацут.
Министарка за бригу о породици и демографију Србије, Јелена Жарић Ковачевић, поручила је да је породица здрав темељ сваке јаке заједнице и наш најважнији национални интерес, те да без јаке породице нема јаке државе.
Градоначелник Зрењанина Симо Салапура истакао је значај породице као темеља друштва и захвалио Покрајинској влади на подршци у изградњи новог вртића на Багљашу.
У оквиру манифестације организован је садржајан програм за све посетиоце –дешавања намењена бебама, такмичења за децу, представе, школица сликања, као и лекарски прегледи за одрасле.