ФИЛИП БАЈИЋ ИЗ ПЕРЛЕЗА НАЈХРАБРИЈИ ЂАК ПРВАК За дечака са церебралном парализом свака степеница је нови изазов ЕВО КАКО ПОМОЋИ
Филип Бајић из Перлеза је ђак првак који сваког дана даје све од себе да стигне до учионице.
Степенице у згради Основне школе „Ђура Јакшић” у Перлезу му отежавају пут и свака од њих је за овог седмогодишњег дечака са дијагнозом церебралне парализе нови изазов, који савладава уз помоћ ходалице. Док друга деца улазе у школу и учионицу са лакоћом, Филип свакодневно показује шта значи не одустајати и да препреке у животу постоје да би се савладале.
- Филип је ове године, заједно са братом близанцем Петром, кренуо редовно у први разред основне школе у Перлезу. Већ првог дана суочили смо се са проблемом приступа школи и учионици, која се налази на првом спрату. У школу улази подижући ходалицу степеник по степеник, јер објекат још увек нема рампу, а на спрат до учионице се пење тако што се једном руком држи за моју руку, другом за гелендер и полако, уз уложен велик напор и труд, савладава степеник по степеник – прича за „Дневник” Филипова мајка Весна Бајић Загорчић.
Она је 2. септембра иницирала разговор са директором школе како би се изнашло решење за децу са отежаним кретањем.
- Замолила сам да се направи рампа на улазу и да се надогради лифт столица за пењање на спрат, као и да школа набави неуролошку столицу која ће Филипу бити неопходна након планиране операције у Америци, како не би дошло до тежег деформитета кичме и карлице. Речено ми је да ће школа контактирати Град Зрењанин и да ће покушати да испуни услове које сам тражила. Искрено се надам да ће у најкраћем могућем року сви услови који му законом припадају бити испуњени и да ће Филип моћи, као и свако друго дете, несметано да иде у школу - наводи Весна Бајић Загорчић.
Она наглашава да је Филип навикао на борбу, јер је његов цео живот управо то - борба. Од борбе да преживи па до борбе да прохода прошло је седам година - и још увек није готово.
- Филип вредно вежба од самог рођења. Постигли смо немогуће и захва-љујући вежбама добили резултате какве лекари нису очекивали. Он тренутно користи ходалицу која га доста ограничава у кретању, јер већина јавних површина није прилагођена особама са моторичким потешкоћама – објашњава његова мајка.
Филипу предстоји можда и највећи изазов до сада, а то је СДР операција у Америци, која се изводи на кичменој мождини, где се пресецају нервни завршеци, чиме се ослобађа спазма. За ову интервенцију се може рећи да је последња, али велика шанса да прохода. Након операције следује му интензивна рехабилитација, која је најважнија у првих годину дана, али ни ту није крај. Терапије ће му бити неопходне дуги низ година како би се одржали резултати које добије.
Како помоћи
Сви који желе да помогну овом храбром дечаку из Перлеза могу то да учине слањем поруке 264 на 3800. Такође, отворен је и жиро рачун на који се могу уплатити донације: 160-6000001965327-19.
За ту операцију, ортопедска помагала, пут и смештај на месец дана у Америци, Филипу је потребно више од 100.000 долара, а исто тако новац ће бити неопходан и за каснију рехабилитацију.
- Овим путем бих се најпре захвалила свима који се препознали Филипов потенцијал и помогли да се обезбеди извесна количина новца. Уједно бих апеловала на све добре људе да нам помогну како би се сакупило што више средстава да Филип што пре потрчи заједно са својим другарима – поручује његова мајка Весна.