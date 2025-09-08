overcast clouds
22°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗРЕЊАНИНА НАЈАВИО Тражи се решење за школе у Елемиру и Тарашу

08.09.2025. 09:34 09:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
школа елемир
Фото: Град Зрењанин

Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ у Елемиру и даље се суочава са нерешеним проблемима, а један од највећих изазова представљају просторије које су затворене за коришћење због слегања тла, оценио је градоначелник Зрењанина Симо Салапура.

Он је приликом посете ОШ „Светозар Марковић Тоза“ у Елемиру и њеном истуреном одељењу у Тарашу казао да је у току израда пројектно-техничке документације и да је реч о веома комплексном проблему.

- Када документација буде готова, наставићемо да тражимо финансијска средства за реализацију пројекта и извођење радова – додао је Салапура.

Градоначелник је навео да је ОШ „Светозар Марковић Тоза“ једина школа на територији града Зрењанина која брине о чак пет објеката, додајући да су у последње три године у ову образовну установу уложена значајна средства – више од 40 милиона динара. Прецизирао је да су средства уложена у замену столарије, котлова, кровова, кречење, набавку опреме и друго, додајући да то није крај улагањима, јер школа у Елемиру и даље има нерешене проблеме.

Према његовим речима, у истуреном одељењу у Тарашу проблем представља неусловна фискултурна сала, па ће локална самоуправа у наредном периоду тражити модел за њено уређење и адаптацију.

школа тараш
Фото: Град Зрењанин

Директорка Основне школе „Светозар Марковић Тоза“ Светлана Суботић казала је да су у току припреме за предстојећи зимски период, с акцентом на обезбеђивање адекватних услова за несметано одвијање наставног процеса, како у Елемиру, тако и у Тарашу.

– У току је поступак легализације школских објеката, што је предуслов за реализацију озбиљног пројекта санације и реконструкције дела зграде који се урушава – истакла је Суботић и додала да ће легализација омогућити и инсталацију нових, савремених котлова за грејање у Елемиру.

симо салапура школа елемир
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај