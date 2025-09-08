ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗРЕЊАНИНА НАЈАВИО Тражи се решење за школе у Елемиру и Тарашу
Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ у Елемиру и даље се суочава са нерешеним проблемима, а један од највећих изазова представљају просторије које су затворене за коришћење због слегања тла, оценио је градоначелник Зрењанина Симо Салапура.
Он је приликом посете ОШ „Светозар Марковић Тоза“ у Елемиру и њеном истуреном одељењу у Тарашу казао да је у току израда пројектно-техничке документације и да је реч о веома комплексном проблему.
- Када документација буде готова, наставићемо да тражимо финансијска средства за реализацију пројекта и извођење радова – додао је Салапура.
Градоначелник је навео да је ОШ „Светозар Марковић Тоза“ једина школа на територији града Зрењанина која брине о чак пет објеката, додајући да су у последње три године у ову образовну установу уложена значајна средства – више од 40 милиона динара. Прецизирао је да су средства уложена у замену столарије, котлова, кровова, кречење, набавку опреме и друго, додајући да то није крај улагањима, јер школа у Елемиру и даље има нерешене проблеме.
Према његовим речима, у истуреном одељењу у Тарашу проблем представља неусловна фискултурна сала, па ће локална самоуправа у наредном периоду тражити модел за њено уређење и адаптацију.
Директорка Основне школе „Светозар Марковић Тоза“ Светлана Суботић казала је да су у току припреме за предстојећи зимски период, с акцентом на обезбеђивање адекватних услова за несметано одвијање наставног процеса, како у Елемиру, тако и у Тарашу.
– У току је поступак легализације школских објеката, што је предуслов за реализацију озбиљног пројекта санације и реконструкције дела зграде који се урушава – истакла је Суботић и додала да ће легализација омогућити и инсталацију нових, савремених котлова за грејање у Елемиру.