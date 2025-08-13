clear sky
ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА Формира се радна група у Панчеву

13.08.2025. 13:33 13:36
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
панчево
Фото: Дневник

Радна група за израду Локалног акционог плана за инклузију Рома ускоро ће бити формирана у Панчеву.

Тим поводом је координатор за ромска питања Града Панчева Филип Хасковић испричао да је то резултат вишемесечних припрема, али и конкретних акција на терену.

– Предлог за формирање радне групе за израду Локалног акционог плана за инклузију Рома иницираће мобилни тим који је задужен за ромска питања. У то ће бити укључено и Координационо тело за инклузију Рома града Панчева. Израда локалног акционог плана биће темељ за системску подршку и унапређење положаја ромске заједнице у Панчеву – истакао је Хасковић. 

Он је додао и то да је у јулу, у сарадњи са Црвеним крстом Панчево подељено око 400 пакета хране, основне опреме и санитарија. 
 

роми панчево
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Банат
