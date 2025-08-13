ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА Формира се радна група у Панчеву
13.08.2025. 13:33 13:36
Радна група за израду Локалног акционог плана за инклузију Рома ускоро ће бити формирана у Панчеву.
Тим поводом је координатор за ромска питања Града Панчева Филип Хасковић испричао да је то резултат вишемесечних припрема, али и конкретних акција на терену.
– Предлог за формирање радне групе за израду Локалног акционог плана за инклузију Рома иницираће мобилни тим који је задужен за ромска питања. У то ће бити укључено и Координационо тело за инклузију Рома града Панчева. Израда локалног акционог плана биће темељ за системску подршку и унапређење положаја ромске заједнице у Панчеву – истакао је Хасковић.
Он је додао и то да је у јулу, у сарадњи са Црвеним крстом Панчево подељено око 400 пакета хране, основне опреме и санитарија.