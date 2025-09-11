overcast clouds
ЛЕПО ОД ЊИХ Ватрогасци-спасиоци позвали децу и грађане на дружење

11.09.2025. 13:23 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Поводом обележавања Дана Сектора за ванредне ситуације и славе Пресвете Богородице Неопалиме купине, заштитнице свих ватрогасаца - спасилаца, ватрогасно-спасилачке јединице у средњем Банату организују дружење са децом и грађанима.

Полицијска управа у Зрењанину је позвала децу и грађане да у понедељак, 15. септембра, у времену од 10 до 13 часова, посете ватрогасно-спасилачке јединице у Зрењанину, Житишту, Сечњу, Новом Бечеју и Српској Црњи.

Тамо ће имати прилику да се друже са ватрогасцима-спасиоцима као и да се упознају техничком опремом и возилима која се користе приликом гашења пожара и спасавања.

Ватрогасци-спасиоци полицијска управа зрењанин дружење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
