ЛЕПО ОД ЊИХ Ватрогасци-спасиоци позвали децу и грађане на дружење
11.09.2025. 13:23 13:25
Поводом обележавања Дана Сектора за ванредне ситуације и славе Пресвете Богородице Неопалиме купине, заштитнице свих ватрогасаца - спасилаца, ватрогасно-спасилачке јединице у средњем Банату организују дружење са децом и грађанима.
Полицијска управа у Зрењанину је позвала децу и грађане да у понедељак, 15. септембра, у времену од 10 до 13 часова, посете ватрогасно-спасилачке јединице у Зрењанину, Житишту, Сечњу, Новом Бечеју и Српској Црњи.
Тамо ће имати прилику да се друже са ватрогасцима-спасиоцима као и да се упознају техничком опремом и возилима која се користе приликом гашења пожара и спасавања.