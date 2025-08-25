МОМЦИ ИЗ БАНАТСКЕ ТОПОЛЕ СКУВАЛИ НАЈБОЉУ ЧОРБУ Великогоспојински котлић у Новом Бечеју окупио искусне кулинаре
25.08.2025. 10:13 10:23
Међу 60 такмичарских екипа које су кувале рибљу чорбу у оквиру Великогоспојинског котлића у Новом Бечеју, прво место и главну награду електрични бицикл – скутер освојила је екипа „Клуб мрена“ из Банатске Тополе.
Друго место и комплет професионалног акумулаторског алата освојила је екипа „ПГ Жаркић“ из Житишта, док су се на трећем месту уз награду у виду усисивача „Стихл“ нашли „Банатски кулинари“ из Кикинде.
Четврто место и награду, роштиља на ногарима, заслужио је Дарко Радан из Селеуша, док је пета била екипа ТО Бачка Паланка која је освојила котлић и троножац.