НА ОКУПУ НАЈБОЉИ МОДЕЛАРИ Наредних дана Зрењанин и Арадац биће центар света ракетног моделарства
Србија ће од 22. до 28. августа бити домаћин Светског првенства у ракетном моделарству, које ће се одржати на терену Арадац код Зрењанина, у организацији Ваздухопловног савеза Србије и Светске ваздухопловне федерације.
За титулу најбољих моделара света бориће се 270 јуниорских и сениорских такмичара из 19 држава, који ће наступити на највећем овогодишњем такмичењу у ракетном моделарству у осам дисциплина.
Такмичење званично почиње у суботу, 23. августа, свечаним отварањем у 18 часова у Зрењанину, након чега следе целодневна такмичења на терену Арадац, која ће се одржавати сваког дана, до четвртка 28. августа, када је проглашење победника и затварање такмичења.
“Током предстојећих августовских дана Зрењанин ће бити центар света јер ће окупити бројне екипе и делегације ракетних моделара, а најбројније ће бити репрезентације Кине и Сједињених Америчких Држава, из којих ће стићи по 50 такмичара. Репрезентација Србије ће наступити са девет јуниора и осам сениора”, саопштио је Ваздухопловни савез Србије, додајући да ће Михаило Петровић из Аеро клуба “Фрањо Клуз” из Земуна бранити титулу светског првака у категорији С9А, освојену 2023. године на Светском првенству у САД.
Ракетни моделари ће се такмичити са моделима ракета које су сами конструисали. Ти модели за остваривање вертикалног лета користе ракетни мотор и њима се, у зависности од такмичарске дисциплине, мери висина и дужина трајања лета. Такмичари са најбоље оствареним резултатима понеће титулу светских првака - сениора, јуниора, екипно и у конкуренцији жена.
Прво светско првенство у ракетном моделарству одржано је управо у Србији, у Вршцу, 1972. године. До сада су у нашој земљи организована укупно три светска и четири европска првенства у ракетном моделарству.