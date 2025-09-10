НАЈАВЉЕН СПЕКТАКЛ У НОВОМ МИЛОШЕВУ Оживеће машине старе више од једног века
Музеј Жеравица из Новог Милошева и ове године организује годишњу времеплов презентацију под називом „Залазак у свитању“. Програм који организује Музеј Жеравица биће уприличен у Новом Милошеву у суботу, 13. септембра, са почетком у 10.30 часова.
У питању је манифестација која негује индустријско културно наслеђе и током које се одржавају дефиле старих трактора и симулација традиционалне вршидбе парном машином.
„У овогодишњем програму централна тема нам је индустријска револуција. Покренућемо неколико машина старих више од једног века. Посетиоци ће имати и ретку прилику да виде вршидбу жита парном машином и дрвеном вршилицом, а затим ће фокус бити пребачен на радну прославу 105. рођендана најстаријег трактора у Србији и једног од најстаријих у свету“, саопштио је Музеј Жеравица.
У простору Фондације Ранко Жеравица биће обележено 45 година од прве светске златне медаље у Љубљани, 55 година од прве и до сада једине златне олимпијске медаље у Москви, као и десет година од смрти овог чувеног српског и југословенског кошаркашког тренера.
„Музејска радионица – Фото лабораторија ове године ће прерасти у први Музејски фото сафари, са пет тематских целина, које ће бити материјализоване кроз заједничку изложбу. Такође, целодневни пратећи музички програм, под називом ‘Мултипла склероза – Пази’, са више од 20 учесника, биће посвећен подизању свести о овој присутној а недовољно видљивој болести, док су донације за обилазак музеја намењене Удружењу мултипла склерозе из Кикинде“, наводе у Музеју Жеравица.
На двадесетак километара од Новог Бечеја налази се Ново Милошево, село које чува један од највећих индустријско-техничких музеја у Европи. У почетку је то била мала збирка од неколико трактора, привремено смештених у једној старој шупи. До нивоа угледне збирке, јединствене у нашој земљи, довео ју је Чедомир Жеравица. Комплетна збирка је прикупљена на домаћем тлу, у чему је још једна њена вредност. Она је, у виду сталне поставке, изложена јавности 1991. године у наменски изграђеном објекту.
Централно место у колекцији заузима најстарији сачувани трактор у Србији и широј регији, амерички „Харт-Парр 30“ из 1920. године. Ту су и бројни примерци из међуратног периода, произведени у европским и америчким фабрикама. Поред тога, музеј садржи и део етно поставке, са старим занатима, као и већу колекцију старих радио и фотографских апарата.
У оквиру музејског комплекса налази се и поставка посвећена Душку Попову, двоструком агенту Немачке и Енглеске у Другом светском рату, који је послужио Ијану Флемингу у стварању чувеног јунака Џејмса Бонда.