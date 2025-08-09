НОВА ЗВЕЗДА У БАШТИ ТАТЈАНЕ МАНДИЋ ИЗ БАНАТСКОГ ДВОРА Мак је пун погодак
БАНАТСКИ ДВОР: Татјану Мандић из Банатског Двора читаоци „Дневника” упознали су кроз лепу причу о производњи белог лука, којом се баве три генерације ове породице - бака, мама и она.
Бели лук је и даље звезда у Тањиној башти, али на помолу је још једна - мак.
- Традиционално, бели лук је главна звезда у мојој башти, с тим да смо прошле јесени посадили један мањи део и на другом плацу ради промене земљишта. То је уједно био тест и испоставило се да промена позитивно делује на род. Што се тиче обима, ту нема промене, још увек се сади онолико колико можемо сами физички и ручно да урадимо, а тренутно су актуелни чишћење и продаја - почиње причу Мандић.
Првобитни план је био да посеју пасуљ на делу земљишта где је био лук. Међутим, слушајући разне прогнозе, план је преиначен у сетву мака и то је, испоставиће се, био пун погодак.
- Мак смо сејали и раније, али га је бели лук временом „истребио”. Но, ова година је дефинитивно била година мака. Идеја је била да посејемо толико да имамо за своје потребе, али нас је мак позитивно изненадио услед повољних временских прилика и премашио наша очекивања - наставља Татјана.
Узгој мака је, додаје она, једноставан али специфичан.
- Сетва мака обавља се на јесен. Када никне, потребно га је проређивати како би стабљика могла правилно да се развија и касније формира чауру. Ономе ко то ради ручно, као ми, можда је то физички најзахтевнији део посла - каже наша саговорница.
У току формирања чаура потребно је доста влаге, што се ове године и десило. Касније је потребно суво време како би чауре сазреле. Када се у чаури јасно чује семе мака и када је сама чаура постала браон - сивкаста, време је за брање. Чауре се чупају са стабљике, семе се истреса и иде на прање.
- Већина не практикује прање, али код нас је то обавезан корак у процесу производње јер се на тај начин елиминише потенцијална могућност да мак буде горак услед прашине и ситних остатака чауре. Након прања иде на сушење, на осунчане површине неколико дана - објашњава Татјана Мандић.
А онда следи физички најлакши, али један од тежих делова целог посла - проналазак тржишта и продаја.
- Срећна околоност је да, захваљујући белом луку, имам људе који ми поклањају поверење годинама уназад, па сад уз бели лук траже и мак. Требало је да пакујем само немлевени, међутим, тешко је да не изађете у сусрет сталним муштеријама, па сам у послове увела и млевење. Сада млевени вакуумирам и такав шаљем - истиче Татјана.
Као ни остало поврће, ни мак ничим не третира, од момента садње односно сетве, па до паковања за продају.
- Слободно могу да кажем да је комплетан процес потпуно природан. Имајући то у виду, презадовољни смо резултатима. Поготово што се ништа не ради машински и што је све то ипак на прилично малој површини. Прича са маком је почела неплански, али како сада ствари стоје, мислим да ће од ове јесени постати део редовне културе и наше скромне понуде - завршава Татјана Мандић.