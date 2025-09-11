НОВЦРЊАНИ СЕ СПРЕМАЈУ ЗА ПРАЗНИК Општина и ове године поклања сто застава Републике Србије
Општина Нова Црња ће и ове године поклонити сто застава Републике Србије грађанима са територије ове банатске општине, који су заинтересовани да их 15. септембра истакну на својим кућама.
У Републици Србији и Републици Српској 15. септембра се обележава државни празник – Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
Заинтересовани за добијање заставе могу да се пријаве путем поруке на званичној страници Општине Нова Црња са следећим подацима: име и презиме, адреса и контакт телефон, најкасније до петка 12. септембра, до 10 часова.
Првих сто пријављених добиће заставе, а списак добитника биће објављен у петак у 11 часова.
У суботу, 13 септембра, у преподневним сатима, заставе ће бити подељене преко месних канцеларија, како би грађани 15. септембра могли да их истакну на својим домаћинствима.
Задатак грађана је да фотографишу своју кућу са истакнутом заставом и да фотографију пошаљу путем поруке на званичној страници Општине Нова Црња, све у циљу обележавања овог празника.
Такође, заставе ће бити подељене месним заједницама и институцијама.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе први пут је обележен 2020. године, на основу одлуке влада Републике Србије и Републике Српске о заједничком обележавању овог датума.
Празник се обележава 15. септембра, на дан када је почео пробој Солунског фронта 1918. године.
Циљ успостављања празника је оснаживање јединства између српског народа у Републици Србији и Српској, али и јачање култа националне заставе.
На тај дан у Србији и Српској истичу се српске заставе на зградама државних, покрајинских и локалних органа, јавних служби, али и на приватним објектима са циљем да се покаже поштовање према застави као једном од најзначајнијих елемената државности.