ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА ЗРЕЊАНИНА Свечана литија прошла централним градским улицама
Данас је Празник Успења Пресвете Богородице - обележена слава града Зрењанина и његовог најстаријег храма
Празник Успења Пресвете Богородице, у народу познат као Велика Госпојина, обележава се данас и као слава града Зрењанина и његовог најстаријег православног храма, подигнутог 1746. године.
Тим поводом одржана је свечана литургија у храму Успења Пресвете Богородице, кроз централне градске улице прошла је свечана литија, на Тргу слободе читано је Свето Јеванђеље, а након литије уприличено је и резање славског колача, у порти храма у Светосавској улици.
Традиција, обновљена 2013. године, настављена је и ове године, па су у литији кроз централне градске улице, уз црквене великодостојнике зрењанинских храмова Српске православне цркве - Епархије банатске, учествовали челници Града Зрењанина, одборници Скупштине града, градски већници, представници јавних градских предузећа и установа, зрењанинског гарнизона Војске Србије, Полицијске управе Зрењанин, Ватрогасно-спасилачког батаљона Зрењанин, Организације Црвеног крста, спортских клубова, културно-уметничких друштава, као и више стотина грађана Зрењанина.
Икону Успења Пресвете Богородице кроз град су пронела деца обучена у народне ношње, чланови КУД “Пионир” из Зрењанина Марко Марић и Александра Лавко.
Након читања Светог Јеванђеља, испред Градске куће, литија је, у повратку са Трга слободе, прошла Гимназијском, Улицом Светозара Марковића и поново Светосавском, до храма, где је свечаност настављена резањем славког колача и предајом кумства славе.
Овогодишњи кум Горан Шкорић, одборник овдашње црквене општине, кумство је предао Снежани Живанов, власници предузећа “Домко“.