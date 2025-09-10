ОБНОВЉЕН СПОМЕНИК ЕЛЕМИРСКОМ ОДРЕДУ НА БАБАТОВУ Гранитни обелиск у кругу смрти
ЕЛЕМИР: На споменику Елемирском партизанском одреду на Бабатову, код Елемира, изведени су конзерваторско-рестаураторски радови.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, финансирало је радове - конзервацију камена, санирање оштећења и обнову исписаног текста на обелиску, као и каменим блоковима распоређеним око обелиска у радијусу круга, на којима се налазе урезани текстови.
„Челични лимови су такође санирани и конзервирани, а нанета је и сва потребна хемијска заштита на споменику“, саопштио је Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, који је израдио пројектно-техничку документацију.
Споменик чији је аутор вајар Павле Паја Радовановић, подигнут је 1971. године. У близини споменика, на путу између Елемира и реке Тисе, налазила се партизанска база коју су августа 1944. године напале немачке јединице.
„У том тренутку у бази се налазило око 70 илегалаца, од којих је само 20 имало оружје. Ипак, илегалци су одбили два напада, али је борцима понестало муниције, а Немцима стигло појачање. Део илегалаца, који нису желели да се предају Немцима, полегао је у круг и активирао бомбу. Остали су покушали самостални пробој“, подсећају у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин.
Како наводе у овој установи, композиција споменика асоцира на трагичан догађај и састоји се од каменог обелиска који се налази у центру замишљеног круга и челичних лимова у облику троугла са неправилним страница, распоређеним по радијусу круга, оштрим углом усмерени у правцу обелиска.
„Обелиск је од гранитног камена, састављеног из три камена блока, грубо обрађена са неправилним тесаним ивицама висине око шест метара. Део споменика чине и камени блокови постављени на земљи са исклесаним именима илегалаца и диверзаната“, додају у Заводу.