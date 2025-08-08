ПОНОВО РАДИ КОРЗО Кикинђани у суботу позвани на забаву добро знаном штрафтом у центру града
Баш као у младости, на кикиндском градском тргу срешће се у суботу од 19 сати стари знанци и пријатељи, како би направили један круг чувеним кикиндским корзоом.
Због корзоа, у град на север Баната пристигну Кикинђани који живе широм света, а након шетње следи забава у диско клубу Делфин, баш као некада.
Место сусретања, дружења, првих љубави, све то, али и много више некада су били корзои. Подсећање на нека стара добра времена. Окупљање и шетње главном градском улицом већ 14 година враћа многе Кикинђане у родни град. Баш као некада.
"Окупљамо се на тргу, испред Римокатоличке цркве, одакле је и почињала наш шетња. Припремили смо паное са 240 старих фотографија, на којима су генерације Кикинђана које су се дружили на корзоу", каже Милан Веселинов, један од иницијатора кикиндског корзоа.
Главна градска улица, шетња корзоом и лудо вече у дискотеци Делфин, на Старом језеру, уз DJ Саву Грабића пре свега је сусрет старих пријатељи, евоцирање успомена, вече лепих емоција.
"У то време, 90 процената људи који су долазили на Старо језеро су се и лично познавали. Сада је дошло време када нико никога не познаје. Зато сви долазе на језеро, због емоција и прилике да се присете неких старих добрих времена", објашњава DJ Сава Грабић.
Дискотека Делфин на Старом језеру била је култно место генерације Кикинђана из 70-тих и 80-тих година прошлог века. За присећање на стара добра времена и легендарне хитове већ је превише жеља.
"Имам већ списак од 560 песама, не знам како ћу то успети", са осмехом је додао је Сава Грабић.
А позитивних и лепих емоција никада превише, зато се сви радују новом сусрету.
За све заинтересоване Кикинђане и госте града треба рећи да ће панои са старим фотографијама кикиндског корзоа бити изложени у наредних месец дана у фоајеу кикиндског Музеја.
(РТВ)