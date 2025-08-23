РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА Богатство еколошког коридора Тисе
Министарство заштите животне средине представило је грађанима Србије Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”, које је проглашено заштићеним подручјем прве категорије од међународног, националног и изузетног значаја.
Овај резерват простире се на површини од 5.500 хектара, обухвата територије Титела, Жабља и Зрењанина, и има међународни значај као део еколошког коридора реке Тисе.
„Специјални резервати су природне оазе намењене очувању универзалних природних вредности, као и едукацији о заштити природе и наслеђу које буди дивљење и поштовање. Један од њих су и ‘Ритови доњег Потисја’, смештени у централном делу Војводине, уз Тису са бачке и банатске стране”, навело је Министарство заштите животне средине.
У објави се наводи да су овде свој дом пронашле заштићене врсте птица и сисара, као што су мали детлић, сиви вољић и видра, затим 36 врста риба, међу којима су и строго заштићени лињак и златни караш, осам парова орла белорепана, који сваке године имају потомство, као и црни и бели слез, жути и бели локвањ, језичасти љутић и водене папрати.
„Ритови доњег Потисја су пример успешне заштите природе која спаја очуваност природних станишта и богатство биодиверзитета”, констатовало је Министарство.