clear sky
25°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА Богатство еколошког коридора Тисе

23.08.2025. 13:55 13:57
Пише:
Жељко Балабан
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ритови
Фото: Дневник / С. Шушњевић

Министарство заштите животне средине представило је грађанима Србије Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”, које је проглашено заштићеним подручјем прве категорије од међународног, националног и изузетног значаја.

Овај резерват простире се на површини од 5.500 хектара, обухвата територије Титела, Жабља и Зрењанина, и има међународни значај као део еколошког коридора реке Тисе.

„Специјални резервати су природне оазе намењене очувању универзалних природних вредности, као и едукацији о заштити природе и наслеђу које буди дивљење и поштовање. Један од њих су и ‘Ритови доњег Потисја’, смештени у централном делу Војводине, уз Тису са бачке и банатске стране”, навело је Министарство заштите животне средине.

У објави се наводи да су овде свој дом пронашле заштићене врсте птица и сисара, као што су мали детлић, сиви вољић и видра, затим 36 врста риба, међу којима су и строго заштићени лињак и златни караш, осам парова орла белорепана, који сваке године имају потомство, као и црни и бели слез, жути и бели локвањ, језичасти љутић и водене папрати.

„Ритови доњег Потисја су пример успешне заштите природе која спаја очуваност природних станишта и богатство биодиверзитета”, констатовало је Министарство.
 

Зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Жељко Балабан
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај