СВЕТСКИ ДОГАЂАЈ У ЗРЕЊАНИНУ Највеће такмичење у ракетном моделарству окупило 270 такмичара из 19 земаља

25.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
ракетно моделарство
Фото: Град Зрењанин

Зрењанин је до 28. августа домаћин Светског првенства у ракетном моделарству за сениоре и јуниоре.

На такмичарском полигону код Арадца ових дана се надмеће 270 такмичара из 19 земаља, у осам различитих дисциплина. 

Такмичари се надмећу моделима ракета које су сами конструисали. Ове летелице користе ракетни мотор за остваривање вертикалног лета, а у зависности од дисциплине, бодује се висина лета или трајање лета. 

Најуспешнији такмичари освојиће титуле европских првака у сениорској и јуниорској конкуренцији, појединачно, екипно и у категорији жена.

Највеће овогодишње такмичење у ракетном моделарству, у организацији Ваздухопловног савеза Србије и Светске ваздухопловне федерације, свечано је отворено у Кристалној дворани у Зрењанину.

Репрезентације Кине и Сједињених Америчких Држава, са по 50 такмичара, међу првима су пристигле у Зрењанин, заједно са бројним екипама из других земаља. 

ракетно моделарство
Фото: Град Зрењанин

Заменик градоначелника Саша Сантовац пожелео је свим учесницима шампионата пријатан боравак у Србији и Зрењанину, повољне временске услове и успешне наступе у такмичењима.

- Сигуран сам да ћемо и овог пута бити добри домаћини, као што смо били и претходне године. Верујем да ћете се радо враћати у наш град, јер нас у будућности очекују нове прилике за организацију оваквих међународних такмичења - истакао је Сантовац.

На свечаној церемонији обратили су се и председник Ваздухопловног савеза Србије Драган Јевтић, као и представник Међународне ваздухопловне федерације Нарве Јенсен, који је званично прогласио Светско првенство у ракетном моделарству отвореним.

ракете светско првенство Арадац
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
