УСПЕШНО ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ У МЕЂИ Кроз стихове оживели локалну културу

Фото: Dnevnik.rs

МЕЂА: На позив председнице Удружења жена „Међанке” Ирене Ристић, чланови Књижевног клуба „Бранко Радичевић” из Житишта посетили су Међу са идејом да се, пре свега, стави велики акценат на оживљавање културног и уметничког живота овога малога места које се налази на самој граници.

– Тим поводом организовано је песничко вече у Међи које је било право освежење, с обзиром на то да је догађај окупио велики број песника из Зрењанина, Житишта и околних места Уз председника Клуба књиге „Бранко Радичевић” из Житишта Предрага Радаковића, позив су прихватили и песници Драгослав Савић, Драгутин Видачић, Душанка и Зоран Прибишић, Рајко Кукољ , Велимир Грубачки – поручила је Ристић, додавши да су учествовали и песници из Зрењанина Драгиња Миловић и Милорад Бибин. 

На самом крају песничке вечери у Међи, публици се обратио мештанин Јовица Симић, рекавши да ће му ово вече остати дуго  у сећању.

Текст и фото: П. Станић 

