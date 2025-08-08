УСПЕШНО ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ У МЕЂИ Кроз стихове оживели локалну културу
МЕЂА: На позив председнице Удружења жена „Међанке” Ирене Ристић, чланови Књижевног клуба „Бранко Радичевић” из Житишта посетили су Међу са идејом да се, пре свега, стави велики акценат на оживљавање културног и уметничког живота овога малога места које се налази на самој граници.
– Тим поводом организовано је песничко вече у Међи које је било право освежење, с обзиром на то да је догађај окупио велики број песника из Зрењанина, Житишта и околних места Уз председника Клуба књиге „Бранко Радичевић” из Житишта Предрага Радаковића, позив су прихватили и песници Драгослав Савић, Драгутин Видачић, Душанка и Зоран Прибишић, Рајко Кукољ , Велимир Грубачки – поручила је Ристић, додавши да су учествовали и песници из Зрењанина Драгиња Миловић и Милорад Бибин.
На самом крају песничке вечери у Међи, публици се обратио мештанин Јовица Симић, рекавши да ће му ово вече остати дуго у сећању.
Текст и фото: П. Станић